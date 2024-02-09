Рейс «Уральских авиалиний» в Баку не состоялся из-за отсутствия разрешения

Рейс из Жуковского в Баку 8 февраля не состоялся из-за отсутствия разрешения со стороны авиационных властей Азербайджана. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Оборотный рейс перевозчика по маршруту не состоялся из-за отсутствия разрешения со стороны авиационных властей Азербайджана. Авиационные власти России находятся в контакте с ними для разрешения ситуации», — написал Кореняко в telegram-канале «Представитель Росавиации».

Кореняко добавил, что «Уральские авиалинии» приостановили рейсы из Жуковского в Баку до 17 февраля. «Межправительственное соглашение о воздушном сообщении между двумя государствами действует, ограничения по количеству рейсов на линии Жуковский — Баку — Жуковский отсутствуют», — пояснил он.