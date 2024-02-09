Первая группа российских туристов отправилась на горнолыжный курорт в КНДР

Среди них — жители многих городов, в том числе Хабаровска, Иркутска, Новосибирска и Москвы. Как пишет «Коммерсантъ», поездка продлится четыре дня и обойдётся каждому в 750 долларов. В стоимость включены виза, перелёт из Владивостока и обратно и размещение в четырёх- и пятизвёздочных отелях.