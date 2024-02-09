Первая группа российских туристов отправилась на горнолыжный курорт в КНДР

Первая группа из ста российских туристов отправилась на горнолыжный курорт в КНДР
Среди них — жители многих городов, в том числе Хабаровска, Иркутска, Новосибирска и Москвы. Как пишет «Коммерсантъ», поездка продлится четыре дня и обойдётся каждому в 750 долларов. В стоимость включены виза, перелёт из Владивостока и обратно и размещение в четырёх- и пятизвёздочных отелях.
Использование трасс, аренда спортивного снаряжения оплачивается отдельно. Например, комплексная услуга катания на восемь часов оценивается в 100 долларов.
Самая высокая точка курорта Мисикрён — 1 360 метров, а самый крутой склон — почти 40 градусов, уточнили в пресс-службе правительства Приморья.