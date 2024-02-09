Причиной задержки рейса с Кубы в Москву стал сломавшийся топливозаправщик

12-часовая задержка рейса авиакомпании Nordwind с Кубы в Москву произошла из-за сломавшегося в аэропорту Кайо-Коко топливозаправщика. Истинную причину переноса вылета воздушного судна «Подъему» раскрыли представители перевозчика.

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«Информация об отсутствии топлива поступила во время подготовки самолета к вылету», — добавили собеседники издания.

Появившуюся в СМИ информацию о поломке воздушного судна в Nordwind опровергли.

«С пассажирами работают представители авиакомпании и туроператор, — пояснили в перевозчике. — В аэропорту им были предоставлены напитки и питание».

По данным источника, сейчас застрявших на Кубе россиян размещают в отелях. Отмечается, что вылет самолета запланирован на 19:00 мск пятницы, 9 февраля.