Новосибирский турист рассказал о поездке в Баку за самой дорогой специей в мире

«Местные дружелюбны к туристам из России. Русский язык знают если не все, то большинство. Пару раз было, когда продавцы нас не понимали, но они за несколько секунд находили того, кто говорит по-русски, – рассказывает Павел Марченко. – О шопинге в их ТЦ говорить особенно нечего. А вот старый бакинский рынок заслуживает рассказа. Это настоящий большой восточный рынок. С рыбой из Каспия, с диковинными специями. Названий некоторых из них я не знаю, хотя запахи смутно помню из своего южного детства. Там продается местный шафран – самая дорогая специя в мире. 1 грамм стоит 4 маната – 212 рублей. То есть 1 кг стоит 212 000 тысяч рублей. Это дороже черной икры. Я купил 10 граммов. Считаю, что это главная бакинская покупка, без шуток. Что еще привозить из путешествий, если не впечатления и редкие ароматы».