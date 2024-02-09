Новосибирский турист рассказал о поездке в Баку за самой дорогой специей в мире
Жители Новосибирска открывают для себя новые туристические направления. На фоне визовых сложностей и высоких цен на поездки в страны Европы значительно вырос турпоток в Казахстан, Узбекистан, Армению, Грузию и Азербайджан. Новосибирский турист Павел Марченко съездил в Баку в начале февраля и рассказал BFM-Новосибирск о городе, который часто сравнивают с Дубаем.
Павлу Марченко 63 года и его советское прошлое делает поездки в страны ближнего зарубежья особыми путешествиями. В ряде этих стран он был в молодости и говорит, что повторно ездить туда не собирался. Но в начале 2024 года изменил решение.
«За последние годы сформировалась привычка путешествовать. Но Европа стала недоступной, Азия – дорогой. Мы с семьей стали посмотреть на страны, которые поближе, – говорит Павел Марченко. – В Баку из Новосибирска есть прямые рейсы, мы решили съездить на пять дней. Я честно скажу, у меня было некоторое предубеждение против поездок туда, где раньше был Советский Союз. Он разваливался на моих глазах, с войнами, национальными конфликтами. Но решено было убрать эти предубеждения подальше и поехать. Когда мы летели в Баку, кроме нас с женой туристов там было буквально 3-4 человека. Большинство это азербайджанцы, которые возвращались с новосибирских заработков. И еще были люди, которые транзитом через Баку направлялись в Лондон и Париж».
Столица Азербайджана встретила новосибирских туристов весенней зеленью и прохладным ветром с Каспийского моря. В их планах было посещение стандартных туристических мест и шопинг в бакинских ТЦ, где есть бренды, ушедшие из России, но еще не забытые россиянами. Как практически в любой восточной стране, сразу нашелся местный таксист, который готов был взять на себя функции личного водителя и гида.
«Местные дружелюбны к туристам из России. Русский язык знают если не все, то большинство. Пару раз было, когда продавцы нас не понимали, но они за несколько секунд находили того, кто говорит по-русски, – рассказывает Павел Марченко. – О шопинге в их ТЦ говорить особенно нечего. А вот старый бакинский рынок заслуживает рассказа. Это настоящий большой восточный рынок. С рыбой из Каспия, с диковинными специями. Названий некоторых из них я не знаю, хотя запахи смутно помню из своего южного детства. Там продается местный шафран – самая дорогая специя в мире. 1 грамм стоит 4 маната – 212 рублей. То есть 1 кг стоит 212 000 тысяч рублей. Это дороже черной икры. Я купил 10 граммов. Считаю, что это главная бакинская покупка, без шуток. Что еще привозить из путешествий, если не впечатления и редкие ароматы».
К главным достопримечательностям Баку относится древняя Девичья башня, Дворец Ширваншахов, мечеть Мухаммеда, приморский Бульвар и современные небоскребы, которые называют Пламенными башнями. Российские туристы так же в обязательном порядке посещают место, где снимали знаменитые сцены из фильма «Бриллиантовая рука», в которых Семен Семенович и Козодоев поскальзывались и падали у аптеки.
«Это смешно, конечно, но все русские туда едут. И мы тоже были. Это старый Баку, Ичери-Шехер, которые очень хорош. Азербайджанцы его любят. Там действительно чувствуется дух древнего города. Чем дальше уходишь от туристических маршрутов, тем лучше. Узкие улочки, стены увитые лозой, худые пятнистые кошки – даже фото, на ходу сделанные, атмосферу передают», – говорит Павел Марченко
Новосибирские туристы также посетили Атешгях, храм огня на Апшеронском полуострове, который был построен в 17 веке на месте горящих выходов естественного газа. Место почитается зороастрийцами, индуистами, сикхами.
«Место очень необычное. У меня все знания о зороастризме заканчиваются на Фредди Меркьюри. Собственно поэтому и решили посмотреть на этот храм. Оказалось очень интересно. Теперь знаю больше. Поеду ли еще именно в Азербайджан, не знаю. Но поездка точно изменила мой настрой туристический. Отчетливо понял, что даже если нам всё закроют, останется масса возможностей для путешествий», – говорит новосибирский турист.
Ранее BFM-Новосибирск публиковал рассказ жителей Новосибирска о поездке в Иран и рассказ новосибирской предпринимательницы о поездке на Землю Франца-Иосифа.