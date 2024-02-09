Пассажир с панической атакой попытался открыть дверь самолета

Уточняется, что 40-летний канадский турист Вонг Сай Хын начал сильно переживать за свою жизнь, он боится летать на самолетах в принципе. Когда лайнер ожидал своей очереди на взлет, мужчина вскочил с кресла и потребовал от экипажа выпустить его. Не получив желаемое, он сам направился к двери воздушного судна, дернул ручку и сместил ее с места.