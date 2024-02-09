Будут запущены прямые рейсы для туристов из Москвы на Бали

“Аэрофлот” планирует прямые рейсы из Москвы в Индонезию на популярный у туристов остров Бали (аэропорт Денпасар). Об этом сообщают РИА “Новости” со ссылкой на директора департамента управления сетью и доходами ПАО “Аэрофлот” Ивана Батанова.

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На маршруте собираются задействовать Airbus A350-900 - пожалуй, самый комфортабельный на сегодня широкофюзеляжный лайнер в парке нацперевозчика. С их эксплуатацией на международных авиалиниях были проблемы из-за западных санкций. По словам представителя “Аэрофлота”, сложности разрешены и теперь A350 будут активнее летать за границу. До сих пор их использовали на внутренних линиях, например, на Дальний Восток, ставились также рейсы в Индию (Дели).

Даты, когда начнется полетная программа в Индонезию, пока не называются. Нацперевозчику необходимо решить вопрос с заправкой самолетов в Индонезии. Как рассказал порталу TourDom.ru источник, заслуживающий доверия, подвижки в договоренностях о заправке с индонезийскими властями есть, и как только будет достигнуто окончательное соглашение, заявят рейсы.