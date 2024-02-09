Будут запущены прямые рейсы для туристов из Москвы на Бали

“Аэрофлот” повезет туристов из Москвы на Бали
“Аэрофлот” планирует прямые рейсы из Москвы в Индонезию на популярный у туристов остров Бали (аэропорт Денпасар). Об этом сообщают РИА “Новости” со ссылкой на директора департамента управления сетью и доходами ПАО “Аэрофлот” Ивана Батанова.
На маршруте собираются задействовать Airbus A350-900 - пожалуй, самый комфортабельный на сегодня широкофюзеляжный лайнер в парке нацперевозчика. С их эксплуатацией на международных авиалиниях были проблемы из-за западных санкций. По словам представителя “Аэрофлота”, сложности разрешены и теперь A350 будут активнее летать за границу. До сих пор их использовали на внутренних линиях, например, на Дальний Восток, ставились также рейсы в Индию (Дели).
Даты, когда начнется полетная программа в Индонезию, пока не называются. Нацперевозчику необходимо решить вопрос с заправкой самолетов в Индонезии. Как рассказал порталу TourDom.ru источник, заслуживающий доверия, подвижки в договоренностях о заправке с индонезийскими властями есть, и как только будет достигнуто окончательное соглашение, заявят рейсы.
Напомним, ранее “Аэрофлоту” приходилось корректировать полетную программу из Москвы на Маврикий. Был анонсирован прямой маршрут, однако по факту самолеты делали промежуточную посадку, на пути туда - в Дубае, обратно - на Сейшелах. Аэропорт Маврикия отказывался предоставлять авиатопливо лайнерам нацперевозчика, опасаясь попасть под санкции за обслуживание российских воздушных судов. Поэтому и требовалась дозаправка в других странах. “Аэрофлот” даже закрывал бронирование авиабилетов на Маврикий на даты после 9 марта, хотя изначально полеты были анонсированы до 12 мая. 2 февраля места на рейсах вновь поступили в продажу, пока - на период до конца марта. Похоже, прогресс в переговорах о заправке лайнеров на Маврикии достигнут.