Эксперт оценил перспективы полетов из Якутска в ОАЭ, Египет и Турцию

Руководство аэропорта Якутска предложило «Аэрофлоту» запустить полетные программы в Египет, ОАЭ, Китай, Таиланд и еще по целому ряду международных направлений. Сейчас там обслуживают только внутренние рейсы, за исключением единственного прямого маршрута в китайский Харбин.

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О предложении крупнейшему отечественному авиаперевозчику написал ТАСС: в его распоряжении оказалась копия письма руководству «Аэрофлота» за подписью гендиректора аэропорта Якутска Сергея Игнатенко. Там говорится, что в связи с завершением реконструкции ВПП и сертификации аэродрома стало возможно обслуживать международные рейсы на лайнерах вместимостью до 300 пассажиров.

На фоне практически полного отсутствия международных рейсов из Якутска планы летать в Арабские Эмираты, Турцию, Египет и прочие отдаленные страны выглядят, мягко говоря, амбициозными. Напомним, население этого города составляет порядка 378 тыс. жителей, а во всей огромной по территории Республике Саха проживает чуть более 900 тыс.

При этом в Якутске и ранее вынашивали планы летать не только в Харбин, но и на более дальние расстояния, например в Таиланд. Однако попытки запустить чартерные рейсы на Пхукет в сотрудничестве с авиакомпанией «Икар» в середине января этого года завершились ничем. Как уже сообщал TourDom.ru, камнем преткновения стало количество пассажиров, которых могут обслужить в якутском аэропорту.

«Икар» был готов предоставить самолеты Boeing 777-200 на 440 кресел, но возможности местной воздушной гавани ограничены 300 пассажирами. Руководство аэропорта предложило авиаперевозчику рассмотреть возможность ограничить продажу авиабилетов, чтобы не превысить допустимый лимит. Но судя по сообщению, что чартерная программа откладывается, перспективы летать на Пхукет со 140 пустыми креслами авиакомпанию не слишком вдохновили.

«Когда такие города, как Якутск, планируют организовать международные рейсы из своей воздушной гавани, инициатива в первую очередь должна исходить не от руководства аэропортов, а от туристических операторов. Они могут просчитать все риски, связанные с загрузкой бортов туристами. Без гарантий, что самолет не полетит полупустым, ни одна авиакомпания не пойдет на открытие новых международных рейсов из городов, тем более если там менее полумиллиона жителей», – сообщил редакции TourDom.ru независимый эксперт в сфере авиационных пассажирских перевозок.

С учетом введенных санкций и ограничений, которые привели к сокращению у российских перевозчиков парка самолетов, имеющих возможность летать на международных направлениях, обращение аэропорта Якутска к «Аэрофлоту» понятно. У этой авиакомпании сейчас самый большой парк широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, которые могут обслуживать подобные рейсы, напомнил специалист. Но обратиться к «Аэрофлоту» – еще не значит получить согласие.

«Без стратегического партнерства с крупными туроператорами подобные проекты вряд ли станут рентабельными», – подытожил эксперт.