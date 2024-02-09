Российские туроператоры сообщили о рекордном спросе на путевки в Таиланд

«Февраль для Таиланда – самый высокий период. Прежде всего, это связано с празднованием китайского Нового года, поэтому говорить о снижении цен пока не приходится. Однако, проанализировав спрос и средний чек, заметили некоторые изменения: число желающих посетить Таиланд в этом году увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот средний чек снизился примерно на 15–20%. При этом спрос на отели «пять звезд» заметно вырос, как и запросы на размещение с питанием «все включено». В целом, что в прошлом году, что по итогам продаж в первый месяц нынешнего года, Таиланд занимает лидирующее второе место по объемам после Турции», – приводит пресс-служба слова руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Anex Tour Виктории Худаевой.