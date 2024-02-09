Российские туроператоры сообщили о рекордном спросе на путевки в Таиланд
Спрос на туры в Таиланд продолжает бить рекорды – число желающих посетить эту страну выше, чем год назад, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.
«Февраль для Таиланда – самый высокий период. Прежде всего, это связано с празднованием китайского Нового года, поэтому говорить о снижении цен пока не приходится. Однако, проанализировав спрос и средний чек, заметили некоторые изменения: число желающих посетить Таиланд в этом году увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот средний чек снизился примерно на 15–20%. При этом спрос на отели «пять звезд» заметно вырос, как и запросы на размещение с питанием «все включено». В целом, что в прошлом году, что по итогам продаж в первый месяц нынешнего года, Таиланд занимает лидирующее второе место по объемам после Турции», – приводит пресс-служба слова руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Anex Tour Виктории Худаевой.
О высоком спросе также рассказал директор по маркетингу компании «Русский Экспресс» Юрий Савин, которого цитируют в сообщении.
«Многие отели с января по март уже на «стопах», часто приходится предлагать альтернативные варианты размещения. И более популярными стали туры с бронированием у туроператора только наземного размещения. В условиях изобилия регулярной авиаперевозки туристы часто покупают авиабилеты самостоятельно», – отметил Савин.
По данным управления по туризму Таиланда, в 2023 году страну посетили 1,48 млн туристов из РФ. Это более чем втрое превышает результат 2022 года и на 10 тыс. – допандемийного 2019 года.