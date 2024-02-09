Рейс с Кубы в Москву задерживается почти на 12 часов

Рейс N4 552 с Кубы в Москву задерживается с вылетом почти на 12 часов. Об этом редакции TourDom.ru сообщил один из пассажиров.

«Представителей авиакомпании в аэропорту нет, – написал он в 4 утра по московскому времени, когда рейс задерживался всего на 2 часа. – Время вылета неизвестно. Интернет здесь платный – час стоит 2 доллара».

По расписанию Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind должен был отправиться из Кайо-Коко в 18:00 по местному времени. Но сначала рейс отложили на 2 часа, затем – до 05:40 утра (13:40 по Москве).

В Nordwind редакции TourDom.ru сообщили, что причина не в техническом состоянии самолета, он исправен.

«Дело в том, что в аэропорту Кайо-Коко для боинга не хватило топлива. Ждем, когда привезут керосин, кроме того, экипаж должен отдохнуть согласно регламенту. Задержка вылета пока стоит 11 часов. Пассажирам в соответствии с Федеральными авиационными правилами предоставили воду и питание».