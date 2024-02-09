На Занзибаре закончился алкоголь, туристы остались без любимых напитков

На архипелаге Занзибар туристы, приехавшие на отдых по системе «все включено» оказались разочарованы — там возникли перебои с поставками алкоголя. Больше всего на острове не хватает пива - из-за проблем со сменой поставщика цены на пиво выросли на 100%.

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В настоящее время запасы пива в барах и отелях подходя к концу, а новые партии не привозят. Поэтому, местным и туристам приходится ездить в город за спиртными напитками. Некоторые заведения уже перешли на безалкогольную линию.