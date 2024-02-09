Малави отменила визы для российских туристов

Республика Малави с 7 февраля открыла безвизовый въезд для туристов из полусотни государств. Среди ключевых источников международного туризма названа и Россия, сообщило вчера национальное издание Nyasa Times.

В публикации не уточнен срок пребывания без визы. До последнего времени российские туристы могли приехать в эту небольшую страну на юго-востоке Африки, оформив eVisa с однократным въездом на 30 дней за 50 долларов.

Министр туризма Вера Камтукуле назвала решение правительства смелым шагом на пути к светлому будущему Малави и пригласила весь мир лично испытать ее чудеса: «Сияющее сердце Африки раскрыло объятия для всех». При этом в соцсетях посоветовали сначала построить в стране хорошие отели и дороги.

«Честно говоря, я забыл, что Малави существует, назовите места, которые стоит посетить», – пошутили в паблике.

Основной достопримечательностью страны считают нетронутую природу в национальных парках: туристы приезжают на сафари и зачастую живут в гостевых домиках. В соседней Танзании, например, предложили сделать курортный Занзибар массовым направлением для российских туристов за счет обслуживания «все включено» в отелях.

Из Москвы до Малави можно долететь на самолетах Ethiopian Airlines. В системе бронирования билет round trip с вылетом 22 марта и возвращением 29-го числа стоит 139 тыс. руб. по маршруту Домодедово – Аддис Абеба – Лилонгве. Дорога до столицы занимает 16 часов и 14 часов – обратный перелет.

Вариант с двумя пересадками этот же авиаперевозчик предлагает по цене 94,1 тыс. руб. В пути из-за длинных стыковок придется провести сначала 37 часов и 22 часа при полете в Москву. На маршруте появляются дополнительные приземления в аэропортах Дар эс-Салам в Танзании и Йоханнесбург в ЮАР.