Турист описал женщин в Новой Зеландии словами «никаких намеков на женственность»

Российский путешественник побывал в Новой Зеландии и сравнил местных женщин с соотечественницами. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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Тревел-блогер подчеркнул, что новозеландки одеваются просто и не придают значения своему внешнему виду.

«Майка, юбка или джинсы, растрепанные волосы, хвостик или коса — под настроение, — описал он свои наблюдения. — Никаких намеков на элегантность и женственность, которую так сильно демонстрируют наши девушки».

Автор подчеркнул, что у жительниц Новой Зеландии отличается и восприятие мира. По его словам, они борются за равноправие, с удовольствием занимаются тяжелым физическим трудом и ведут себя так, будто им не нужно внимание мужчин.

«Женщины спокойно работают дальнобойщиками, дорожными рабочими, строителями, сантехниками, электриками», — заключил блогер.