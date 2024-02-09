В Томске запустят прямые рейсы в Египет, Турцию и Китай

Уже в нынешнем году собираются запустить авиарейсы из Томска в Турцию, Китай и Египет. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

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«Продолжаем развитие маршрутной сети томского аэропорта, открываем новые направления полетов. В прошлом году было восстановлено авиасообщение с Таиландом. В этом году работаем над открытием прямого авиасообщения и в другие страны, включая Турцию, Египет и Китай», – приводит пресс-служба слова губернатора региона Владимира Мазура.

Воздушная гавань в Томске – один из интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Ее пропускная способность составляет 600 пассажиров в час. К 2030 году, по словам властей, планируется нарастить пассажиропоток до 1,1 миллиона пассажиров в год.