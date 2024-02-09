Первая группа российских туристов отправилась из Приморья в КНДР

"Всего в группе у нас 97 человек, 21 из них - это туроператоры и представители СМИ, 12 детей у нас в группе. Детки из детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, горнолыжники. Это самая первая группа туристов в КНДР после пандемии, поэтому программа отработана от и до. За три дня и четыре ночи мы посетим монументы и памятники в Пхеньяне, поднимемся на монумент идей Чучхе, посетим детский дворец пионеров. Ну и основное место - это горнолыжный курорт", - рассказала ТАСС генеральный директор туристической компании "Восток Интур" Ирина Мухина.