Названы самые популярные туристические направления на 23 Февраля и 8 Марта

Представители туриндустрии рассказали RT, какие зарубежные и отечественные направления популярны среди российских путешественников на 23 Февраля и 8 Марта.

По словам Елены Шелеховой, руководителя пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, по данным авиабронирований на выходные, приуроченные к 23 Февраля, наиболее популярными направлениями оказались Дубай (доля города составляет 9,9% от всех зарубежных заказов), Бангкок (8,4%), Денпасар (7%), Пхукет (6,3%) и Стамбул (5%).

Отмечается, что на выходные к 8 Марта наибольшим спросом пользуются перелёты на Пхукет (на него приходится 8,2% авиабронирований), в Сеул (6,5%), Токио (6,3%), Дубай (6%) и Бангкок (5,3%).

Как добавили аналитики, среди направлений внутри страны в пятёрку и на февральские, и на мартовские выходные вошли Москва (доля авиазаказов составила 17,9%), Сочи (15,9%), Санкт-Петербург (8%), Калининград (7,4%) и Минеральные Воды (4,9%).

«В сравнении с прошлогодними праздниками топ направлений не изменился. При этом в 2024 году больше россиян стали заранее планировать свой отпуск», — добавили в сервисе.

Кроме того, в компании предоставили RT данные авиабронирований за 2019 год.

«В период выходных к 23 Февраля самыми популярными российскими городами стали Москва (41,7%), Санкт-Петербург (9,9%), Ростов-на-Дону (7,3%), Екатеринбург (4,9%) и Краснодар (4,6%)», — рассказали эксперты.

За границу чаще всего летали в Минск (35,2%), Хельсинки (6,2%), Ригу (4,8%), Прагу (4,1%) и Кишинёв (2,8%), пояснили специалисты.

«На праздничные выходные к 8 Марта наибольшим спросом пользовались Москва (37,8%), Санкт-Петербург (11,9%), Сочи (5,6%), Ростов-на-Дону (4,8%) и Екатеринбург (4,4%). А из зарубежных направлений выбирали Минск (6,6%), Стамбул (6,4%), Прагу (5,6%), Тбилиси (5%) и Париж (4,8%)», — заключили в сервисе.

В свою очередь, Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru, заявил, что сейчас наиболее популярны в периоды с захватом 23 Февраля и 8 Марта пляжные направления — Таиланд, ОАЭ и Египет.

«Что касается российских направлений, то тут особенной популярностью пользуется Санкт-Петербург. Также в этом году сохраняют свою популярность Красная Поляна, Имеретинский, Калининград и Адлер», — подчеркнул собеседник RT.

Как пояснили в Anex Tour, глубина бронирований в этом году стала на порядок больше, чем годом ранее, а вот продолжительность осталась на прежнем уровне.

Кроме того, там отметили активный спрос на поездки в Краснодарский край, Ленинградскую и Калининградскую области в период праздников.

В Tez Tour рассказали RT, что на праздничные даты лидерами продаж являются Таиланд и ОАЭ — первое и второе места.

Как добавили в пресс-службе, если рассматривать бронирования на 23 Февраля, то третье, четвёртое и пятое места занимают Мальдивы, Китай и Шри Ланка. Что касается поездок на 8 Марта, то третье, четвёртое и пятое места занимают Китай, Турция и Мальдивы.

«По сравнению с прошлым годом Таиланд и ОАЭ занимают те же лидирующие позиции, растёт спрос на Китай — он уже входит в топ-5 стран по продажам», — заключили в компании.