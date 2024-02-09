Харбин стал популярным местом среди туристов из южных районов Китая

Харбин этой зимой в тренде. Туристы из южных районов страны едут в административный центр северной провинции - Хэйлунцзян - за настоящей зимой.

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Многие из приехавших отдохнуть никогда не видели снег и готовы отдать любые деньги, чтобы просто скатиться с ледяной горки! Моментом пользуются все, особенно бизнес и торговля.

Нилс Зарн, турист из Германии:

"Видеть такое количество льда и снега, эти потрясающие скульптуры - что-то невероятное! Трудно представить, сколько людей над этим всем трудились, сколько часов ушло на постройку ледяного города. А то, что его возводят здесь каждый год, очень впечатляет".

Ма Цзайцзян, сотрудник парка:

"Я очень счастлив. Пока была пандемия, к нам приезжало мало гостей. Сейчас хлынул настоящий поток туристов. И это здорово!"

Департамент культуры и туризма провинции Хэйлунцзян подсчитал: только за 3 дня новогодних каникул провинцию посетило в общей сложности 6,7 миллиона туристов - на 170 процентов больше, чем в прошлом году. Харбинцы шутят, что туристов так много, что они чувствуют себя чужими в своем городе.

По официальным данным, во время новогодних праздников столица провинции Хэйлунцзян приняла более трех миллионов туристов, что принесло почти 6 миллиардов юаней дохода. Это около 840 миллионов долларов.

В Харбине один из рынков в центре города стал своеобразной достопримечательностью, притягивая множество туристов каждый день. Один из секретов его популярности - в гостеприимстве местных жителей.

Двери рынка открываются в пять утра, но даже в такой ранний час там можно встретить гостей Харбина. Путешественник из южной провинции Цзянсу очень хочет приобрести местный деликатес - замороженные груши.

Фан Цзясинь, турист из провинции Цзянсу:

"У меня не было возможности их попробовать, это впервые. И я никогда не испытывал такого холода, как в Харбине. Сегодня самая низкая температура составит минус 10 градусов по Цельсию. А до этого самым холодным в моей жизни было минус 8 градусов".

Продавцы объясняют, как правильно есть замороженные деликатесы, ведь они на ощупь словно камень.

Чжан Юньлун, продавец фруктов:

"Раньше я продавал груши примерно на 700 юаней в день, а сейчас получается 1700 юаней. Я работаю здесь около 28 лет, с первого дня, как открылся этот рынок. Я многое пережил, провалы и рост, и приятно видеть, что сегодня процветание ощущается по всей стране. Мы очень счастливы".

Булочки с фасолью и сосиски на гриле считаются еще одним деликатесом и русским наследием Харбина. Порции щедрые, а цены доступные.

Гости Харбина довольны приемом и с удовольствием отмечают, что люди здесь гостеприимные, водители такси приветливы, работники аэропорта радушные, персонал отеля улыбчив, продавцы обходительные.

Госпожа Юй, хозяйка ресторана Sansao Iron Pot Stew:

"Харбин в одночасье стал популярен, мы даже не ожидали. Прибыль ресторана выросла вдвое. Для наших гостей с юга мы готовим небольшие порции и делаем их менее солеными и острыми, чтобы они чувствовали себя как дома".

Харбин - не единственный город, куда едут китайские туристы за зимними развлечениями в первый год после снятия ковидных ограничений.

Чжан И, главный аналитик iiMedia Research:

"Туристический бум наблюдается не только в Харбине, но и в Цзыбо, а также других городах Китая. Да, здесь отдыхать недорого, но это не главный фактор, влияющий на выбор направления. Ключевым интересом для туристов стало найти что-то необычное, выходящее за рамки обыденного, с культурными особенностями".

Для туристов, путешествующих из Харбина в Мохэ, который находится примерно в 1000 километрах по железной дороге, даже организовали небольшой концерт.

Му Шаньшань, проводник поезда К7041 Харбинского отделения Китайской железной дороги:

"Это наша попытка быть оригинальными, чтобы южане как можно полнее прочувствовали гостеприимство жителей северо-востока Китая".