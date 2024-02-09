Фестивали фонарей открылись в Шанхае и Париже

21 января в Шанхае открылся грандиозный Фестиваль фонарей, посвященный грядущему празднику Весны. На создание светового шоу организаторов вдохновила древняя китайская мифология.

© Российская газета

Традиции этого праздника в знаменитом шанхайском парке Юйюань уже 29 лет. В первый день сюда пришли как жители города, так и гости из-за рубежа.

Серджио Мата, турист из Италии:

"Мне важно было самому увидеть этот сказочный мир. Инсталляции невероятные!"

Создатели фантастических существ вдохновлялись древним трактатом "Шань Хай Цзин" или "Классика гор и морей". В этом году акцент сделали на морской теме. Если верить легенде, именно в морях обитают величественные драконы - воплощение Китая и китайской культуры.

Ян Шунань, жительница Шанхая:

"Мне нравятся фонари на мосту. Они безусловно изюминка фестиваля".

Аналог световой инсталляции шанхайского парка Юйюань можно увидеть и за границей. К 60-летию китайско-французских дипотношений в Саду Акклиматизации в Париже при поддержке шанхайских коллег организовали свой Фестиваль фонарей. Там установили более 60 светильников разной формы и размеров, а также две тысячи традиционных фонарей, доставленных из Китая.

Цзян Сяонань, жительница Шанхая:

"Великолепное шоу. Обожаю существ из китайской мифологии!"

Инь Гэ рассказал, что "французский Фестиваль фонарей открылся 15 декабря прошлого года. За последний месяц там побывало много туристов. Это хороший пример взаимодействия китайской и западной культур. Мы надеемся, что граждане обеих стран весело встретят праздник Весны, а мы, в свою очередь, обещаем создать им хорошее настроение".

Инь Гэ, заместитель начальника отдела культуры парка Юйюань в Шанхае:

"Главные светильники мы сделали в виде больших драконов, а вокруг моста установили других мифологических существ, описанных в древней литературе".