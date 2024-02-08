На Бали планируют перенести туристический центр на запад острова
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что популярные туристические достопримечательности Бали, которые находятся на юге острова, могут быть перенесены на запад. На столь крайние меры правительство пошло из-за пробок на пути в аэропорт, сообщает «Интерфакс».
Власти обратили внимание на проблему во время новогодних праздников. Приток туристов спровоцировал заторы на дорогах, из-за чего людям приходилось пешком добираться до аэропорта.
«Чтобы решить проблему с пробками, правительство работает над переносом центра туристических достопримечательностей в западную часть Бали, а также в близлежащий город Баньюванги на острове Ява», — цитирует издание министра.
По данным правительства Индонезии, за 2023 год страна приняла почти 12 миллионов иностранных туристов, в этом году власти ожидают роста турпотока до 14 миллионов.