На Бали планируют перенести туристический центр на запад острова

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что популярные туристические достопримечательности Бали, которые находятся на юге острова, могут быть перенесены на запад. На столь крайние меры правительство пошло из-за пробок на пути в аэропорт, сообщает «Интерфакс».

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Власти обратили внимание на проблему во время новогодних праздников. Приток туристов спровоцировал заторы на дорогах, из-за чего людям приходилось пешком добираться до аэропорта.

«Чтобы решить проблему с пробками, правительство работает над переносом центра туристических достопримечательностей в западную часть Бали, а также в близлежащий город Баньюванги на острове Ява», — цитирует издание министра.