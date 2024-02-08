Слетать из Москвы в Пекин и обратно предлагается меньше чем за 40 000 руб.

В системах онлайн-бронирования замечены доступные по цене авиабилеты «Аэрофлота» из Москвы в Пекин (Китай). При этом официальную распродажу по этому направлению нацперевозчик на своем сайте не анонсировал.

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Места на рейсах отправлением туда 10 марта, обратно 19-го предлагаются по тарифам, которые были обычными для дальних маршрутов, пожалуй, лет 8–10 назад, – за 35 тыс. руб. (здесь и далее указаны цены, актуальные по состоянию на 19:00 8 февраля. – Ред.). В стоимость включена перевозка багажа, что нехарактерно для «Аэрофлота», обычно он берет за это доплату.

Немногим дороже, в 38 тыс. руб., обойдутся билеты экономкласса на вылет из российской столицы 15 марта, обратно 26-го.

Мест по низким тарифам немного. Например, на рейсе Москва – Пекин отправлением 15 марта к вечеру 8 февраля их предлагалось всего 5. Очевидно, нацперевозчик распродает оставшиеся свободные кресла.

Туристам, планирующим поездки в Поднебесную, стоит учитывать график работы Визового центра Китая. В Москве он будет закрыт с 12 по 16 февраля в связи с празднованием китайского Нового года. Кроме того, с 19 февраля подача документов и получение паспортов не самим заявителем, а его представителем возможны только при предъявлении нотариально заверенной доверенности.