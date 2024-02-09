Как получить визу в Китай в 2024 году? Правила оформления

В последнее время Китай пользуется все большей популярностью у российских туристов. Так, летом 2023 года Китай посетили 278,8 тысячи путешественников из России, а спрос на поездки в эту страну осенью вырос в два раза по сравнению с доковидным 2019 годом. Это неудивительно, ведь в Поднебесной действительно есть что посмотреть. А попасть туда можно без особых проблем — прямые рейсы отправляются из разных городов России. «Лента.ру» рассказывает, какая виза нужна для путешествия в Китай, как и где ее оформить и кто может посетить Китайскую Народную Республику (КНР) без визы.

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Какая виза нужна

Все зависит от цели поездки в Китай, сроков пребывания и количества визитов за определенный промежуток времени, рассказала «Ленте.ру» гендиректор международной сети турагентств «Хоттур» Наталья Шевцова.

Виды виз для въезда в Китай

Семейная виза (Q). Ее выдают родственникам граждан Китая. Бывает двух типов: Q1 выдают на срок больше 180 дней, Q2 — на срок менее 180 дней. Семейная виза (S). Такую визу выдают людям, желающим навестить в Китае своих родственников, которые не являются гражданами страны. Например, студентов или работников китайских компаний, которые переехали в Поднебесную из других стран. Рабочая виза (Z). Позволяет официально трудоустроиться в компанию на территории Китая. Чтобы получить такую визу, нужно получить особое разрешение на работу в Китае от уполномоченных государственных структур, отметила Наталья Шевцова. Виза членам экипажа (С). Выдается пилотам, стюардам, а также другому персоналу международных транспортных средств. Транзитная виза (G). «Для транзитных пассажиров авиарейсов с пересадкой в пределах одного аэропорта в течение трех суток будет достаточно заполнить миграционную карту. Но если нужно ехать в другой аэропорт или добираться другим транспортом, нужно оформить визу G», — уточнила Наталья Шевцова. Виза для бизнеса (M). Такая виза позволяет приезжим проводить коммерческие операции, участвовать в выставках, заключать договоры, а также арендовать или покупать недвижимость на территории Китая. Неделовой визит (F). Эту визу оформляют люди, которые приехали в Китай, чтобы посетить различные научные конференции, конкурсы или лекции. Ее же выдают студентам по обмену, а также тем, кто проходит в стране стажировку. Учебная виза (X). Такая виза предназначена для тех, кто едет в Китай поступать в вуз или проходить производственную практику на предприятии. Виза таланта (R). «Особое въездное разрешение, которое выдается крайне редко по инициативе китайского правительства гражданам с высокими научными и профессиональными знаниями и достижениями», — подчеркнула Наталья Шевцова. Виза для постоянного жительства (D). Ее выдают людям, которые собираются переехать в Китай. Туристическая виза (L). Ее выдают путешественникам, которые собираются в Китай, чтобы отдохнуть и посмотреть на различные достопримечательности. Может быть для однократного или двукратного въезда.

На какой срок выдают туристическую визу в Китай

Туристическую визу могут выдать для однократного или двукратного въезда в страну, но не более чем на 90 дней — при условии, что во время одной поездки в Китае можно находиться не более 30 дней.

Например, если россиянин получил двукратную визу, он может приехать в Китай на 30 дней, выехать из страны на несколько дней, а затем снова вернуться на 30 дней.

Где можно оформить визу

Есть несколько вариантов оформления визы в Китай. Сделать это можно:

в визовом центре;

в консульстве КНР в России;

на сухопутной границе.

Как оформить визу в визовом центре

На территории России визовых центров всего два: в Москве и Санкт-Петербурге. Так как в других городах таких центров нет, подать заявки в столичные учреждения могут жители всех регионов страны.

Для оформления визы в Китай нужно заполнить электронную анкету: она доступна на сайтах визовых центров. В зависимости от того, на каком языке говорит путешественник, он может заполнить одну из двух видов анкеты:

на русском и английском языке;

на русском и китайском языке.

Анкету нужно распечатать, подписать и взять с собой в визовый центр вместе с документами. Посетителей принимают только по предварительной записи, отметила в беседе с «Лентой.ру» директор по маркетингу тревел-сервиса «Купибилет» Екатерина Долгих. Визовые центры работают по будням с 09:00 до 15:00. Кроме того, анкету и документы на визу можно направить по почте.

Адреса и контакты визовых центров

Москва: ул. Василисы Кожиной, дом 1, секция 1 (станция метро «Парк Победы»)

Телефон: +7 495 139-01-65

Санкт-Петербург: Литейный проспект, дом 26, литера А, офис № 215 (этаж 2)

Телефон: +7 812 670-63-76

Документы для оформления визы в визовом центре

Талон на прием в визовый центр. Прийти нужно строго в назначенное время. Распечатанная и подписанная анкета с цветным цифровым фото формата 33 на 48 миллиметра на светлом фоне, сделанным за последние полгода. Цветное бумажное фото формата 48 на 43 миллиметра на светлом фоне, сделанное не позднее чем за шесть месяцев до подачи документов. Оно понадобится только если цифровой снимок не получилось загрузить. Загранпаспорт, срок действия которого продлится не менее полугода с момента подачи документов. Также в паспорте должны быть пустые страницы, чтобы вклеить визу. Оригиналы и копии ранее выданных виз в Китай за последние пять лет (если они есть). Копия страницы загранпаспорта с личными данными. Копии документов, которые подтверждают смену фамилии или имени. Например, свидетельство о браке. Оплаченные авиабилеты, билеты на поезд или ваучер от туроператора в случае путешествия автобусным туром — в оба конца. Бронь отеля. Медицинская страховка на весь период пребывания в КНР. План поездки в Китай. Особенно при планировании сложного маршрута с проживанием в нескольких гостиницах в разных городах.

Как оформить визу в консульстве

Подать заявку на любой тип визы можно Visa Application Form of the People’s Republic of China (Бланк заявления на визу в Китайскую Народную Республику) на китайском или английском языке.

Перед началом заполнения вам предложат выбрать страну и город, в котором будете подавать документы.

Консульства Китая в России Консульства Китая в России есть в Екатеринбурге, Хабаровске, Иркутске и Владивостоке. Кроме того, в Москве есть консульский отдел посольства КНР, а в Санкт-Петербурге — консульство. Однако туристические визы в столицах не выдают: там работают только с дипломатами, владельцами служебных паспортов, а также получателями виз типа R. Кроме того, получить визы там могут супруги и несовершеннолетние дети представителей этих категорий.

После этого заявлению присвоят номер — запишите его, он пригодится при подаче документов.

Заполните все поля анкеты, загрузите цветное цифровое фото, а затем распечатайте документ и подпишите его. Также не забудьте распечатать подтверждение, что вы заполнили анкету — Confirmation of Online Visa Application (подтверждение онлайн-подачи заявления на визу). Учтите, что все QR-коды и данные этого документа должны уместиться на одной странице.

Анкету, подтверждение, а также другие документы нужно взять с собой в консульство. Чтобы подать заявление на оформление визы, раньше нужно было записаться на прием. Но с 11 декабря 2023 года предварительную запись отменили.

Документы для оформления визы в консульстве

Список документов, необходимых для оформления визы в Китай в консульстве, не сильно отличается от тех, что требуют в визовых центрах.

Анкета Visa Application Form of the People’s Republic of China. Подтверждение заполнения онлайн-заявки на визу Confirmation of Online Visa Application. Талон записи на прием в консульство AVAS Confirmation. Загранпаспорт, срок действия которого не закончится в течение полугода с момента подачи документов в консульство. Также в загранпаспорте должно быть несколько пустых страниц для визы. Копия страницы загранпаспорта с личными данными. Паспорт гражданина России с копиями всех страниц с информацией. Копии страниц с полученными за последние пять лет визами в Китай. Копии документов, которые подтверждают смену фамилии или имени. Оплаченные билеты на поезд, самолет или ваучер на автобусный тур. Подтверждение броней в отеле. Подробный план путешествия или приглашение от китайской компании. Медицинская страховка на весь период пребывания в Китае. Дополнительные документы по запросу консульства. О каких именно документах может идти речь, не уточняется. По словам путешественников, которые получали визы ранее, это может быть выписка с банковского счета для подтверждения дохода, справка с места работы или учебы.

Как оформить визу на сухопутной границе

Туристы, которые едут в Китай самостоятельно или как часть туристической группы, могут также оформить визу на сухопутной границе. Однако для этого у путешественника должно быть приглашение от принимающей стороны.

Приглашение можно оформить в фирме, которая организует тур в Китай

Нужно ли снимать отпечатки пальцев для визы в Китай

До 31 декабря 2024 года некоторым путешественникам не нужно будет сдавать отпечатки пальцев для получения визы в Китай. Речь идет про однократные или двукратные визы пяти категорий:

для бизнеса (M); туристические (L); семейные (Q2); транзитные (G); для членов экипажей (С).

Сроки оформления визы

Если заявитель предоставил все документы в полном объеме и правильно заполнил анкеты, он получит ответ в течение четырех рабочих дней.

При этом можно получить срочную визу, которую выдадут через три рабочих дня после подачи документов, или экспресс-визу — ее делают один день, уточнил в беседе с «Лентой.ру» путешественник-исследователь, специалист по экзотическим маршрутам, блогер Дмитрий Лукьянчук.

Подавать документы на визу советуют не позднее чем за месяц, но не ранее чем за три месяца до планируемой даты путешествия в Китай.

Сколько стоит виза в Китай

С 11 декабря 2023 года тарифы на визы для россиян снизили. Они будут действовать до 31 декабря 2024 года.

В консульстве

За оформление визы в консульстве возьмут визовый сбор.

2500 рублей — за однократную визу;

5000 рублей — за двукратную визу;

7400 рублей — за многократную (не туристическую) визу.

За срочную визу нужно будет доплатить 2000 рублей, а за экспресс-визу — 4600 рублей.

4500 рублей — за срочную однократную визу;

7000 рублей — за срочную двукратную визу;

9400 рублей — за срочную многократную (не туристическую) визу;

7100 рублей — за однократную экспресс-визу; 9600 рублей — за двукратную экспресс-визу;

12 000 рублей — за многократную (не туристическую) экспресс-визу.

В визовом центре

В визовом центре дополнительно к визовому действует сервисный сбор. В результате стоимость визы получается больше.

6300 рублей — за однократную визу;

8800 рублей — за двукратную визу;

11 200 рублей — за многократную (не туристическую) визу;

10 300 рублей — за срочную однократную визу;

12 800 рублей — за срочную двукратную визу;

15 200 рублей — за срочную многократную (не туристическую) визу.

На сухопутной границе

За оформление визы на сухопутной границе надо будет заплатить 130 юаней — около 1600 рублей.

Кому виза в Китай не нужна

Для некоторых категорий путешественников действует безвизовый режим.

Для путешественников в составе туристических групп от 5 до 50 человек, если поездка будет длиться до 15 дней. При этом тур должно организовать авторизованное турагентство, отметил Дмитрий Лукьянчук. Он уточнил, что информация о таких агентствах есть на Минэкономразвития РФ. Для путешественников, которые в составе тургруппы приезжают на Хайнань, но только если поездка продлится не более 30 дней. При этом тур нужно купить у агентства, которое зарегистрировано на Хайнане. Покидать остров или путешествовать отдельно от туристической группы в таком случае будет нельзя. Для пассажиров круизных лайнеров в Шанхае. Они могут находиться на территории Шанхая и прибрежных провинций до 15 дней. «Однако нежелательно отделяться от группы во избежание вопросов и проблем», — уточнил Дмитрий Лукьянчук. Для путешественников, которые прибыли в провинцию Гуандун из Макао и Гонконга. Но только если поездка займет не более 144 часов. Для владельцев карты для деловых поездок АТЭС. Это аналог визы для предпринимателей, бизнесменов и дипломатов. Такая карта позволяет им находиться на территории Китая до 60 дней. Для туристических групп из стран АСЕАН, которые приезжают в китайский город Гуйлинь. В список таких государств входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Для обладателей временного или постоянного вида на жительство (ВНЖ) в Китае. Для транзитных пассажиров.

Правила безвизового въезда Туроператор составляет список путешественников, согласовывает его с министерством туризма российского региона, из которого они отправляются, а также предупреждает пограничную службу. Туристы и руководитель группы проходят паспортный контроль. Сотрудник погранслужбы вносит отметки о пересечении границы в список тургруппы. На пути в Россию из Китая компания вновь направляет пограничникам предупреждение, а туристы пересекают границу по списку в сопровождении руководителя группы. После завершения поездки руководитель группы отдает список турфирмы. Турфирма сообщает министерству туризма российского региона, из которого путешественники уезжали, что все успешно вернулись в страну.

Кроме того, особые правила действуют для россиян при въезде в Макао и Гонконг. В Макао туристы могут быть без визы до 30 дней, а в Гонконге — до 14 дней. При этом поездка туда из Китая будет считаться выездом из страны. Поэтому при однократной туристической визе вернуться в КНР из Макао или Гонконга уже не получится.

Документы для безвизового въезда в Китай