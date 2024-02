Как получить визу в Китай в 2024 году? Правила оформления

Виды виз для въезда в Китай

На какой срок выдают туристическую визу в Китай

Где можно оформить визу

Как оформить визу в визовом центре

Адреса и контакты визовых центров

Документы для оформления визы в визовом центре

Как оформить визу в консульстве

Подать заявку на любой тип визы можно Visa Application Form of the People’s Republic of China (Бланк заявления на визу в Китайскую Народную Республику) на китайском или английском языке.