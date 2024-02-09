Как получить визу в Китай в 2024 году? Правила оформления документов и въезда для россиян
В последнее время Китай пользуется все большей популярностью у российских туристов. Так, летом 2023 года Китай посетили 278,8 тысячи путешественников из России, а спрос на поездки в эту страну осенью вырос в два раза по сравнению с доковидным 2019 годом. Это неудивительно, ведь в Поднебесной действительно есть что посмотреть. А попасть туда можно без особых проблем — прямые рейсы отправляются из разных городов России. «Лента.ру» рассказывает, какая виза нужна для путешествия в Китай, как и где ее оформить и кто может посетить Китайскую Народную Республику (КНР) без визы.
Какая виза нужна
Все зависит от цели поездки в Китай, сроков пребывания и количества визитов за определенный промежуток времени, рассказала «Ленте.ру» гендиректор международной сети турагентств «Хоттур» Наталья Шевцова.
Виды виз для въезда в Китай
- Семейная виза (Q). Ее выдают родственникам граждан Китая. Бывает двух типов: Q1 выдают на срок больше 180 дней, Q2 — на срок менее 180 дней.
- Семейная виза (S). Такую визу выдают людям, желающим навестить в Китае своих родственников, которые не являются гражданами страны. Например, студентов или работников китайских компаний, которые переехали в Поднебесную из других стран.
- Рабочая виза (Z). Позволяет официально трудоустроиться в компанию на территории Китая. Чтобы получить такую визу, нужно получить особое разрешение на работу в Китае от уполномоченных государственных структур, отметила Наталья Шевцова.
- Виза членам экипажа (С). Выдается пилотам, стюардам, а также другому персоналу международных транспортных средств.
- Транзитная виза (G). «Для транзитных пассажиров авиарейсов с пересадкой в пределах одного аэропорта в течение трех суток будет достаточно заполнить миграционную карту. Но если нужно ехать в другой аэропорт или добираться другим транспортом, нужно оформить визу G», — уточнила Наталья Шевцова.
- Виза для бизнеса (M). Такая виза позволяет приезжим проводить коммерческие операции, участвовать в выставках, заключать договоры, а также арендовать или покупать недвижимость на территории Китая.
- Неделовой визит (F). Эту визу оформляют люди, которые приехали в Китай, чтобы посетить различные научные конференции, конкурсы или лекции. Ее же выдают студентам по обмену, а также тем, кто проходит в стране стажировку.
- Учебная виза (X). Такая виза предназначена для тех, кто едет в Китай поступать в вуз или проходить производственную практику на предприятии.
- Виза таланта (R). «Особое въездное разрешение, которое выдается крайне редко по инициативе китайского правительства гражданам с высокими научными и профессиональными знаниями и достижениями», — подчеркнула Наталья Шевцова.
- Виза для постоянного жительства (D). Ее выдают людям, которые собираются переехать в Китай.
- Туристическая виза (L). Ее выдают путешественникам, которые собираются в Китай, чтобы отдохнуть и посмотреть на различные достопримечательности. Может быть для однократного или двукратного въезда.
На какой срок выдают туристическую визу в Китай
Туристическую визу могут выдать для однократного или двукратного въезда в страну, но не более чем на 90 дней — при условии, что во время одной поездки в Китае можно находиться не более 30 дней.
Например, если россиянин получил двукратную визу, он может приехать в Китай на 30 дней, выехать из страны на несколько дней, а затем снова вернуться на 30 дней.
Где можно оформить визу
Есть несколько вариантов оформления визы в Китай. Сделать это можно:
- в визовом центре;
- в консульстве КНР в России;
- на сухопутной границе.
Как оформить визу в визовом центре
На территории России визовых центров всего два: в Москве и Санкт-Петербурге. Так как в других городах таких центров нет, подать заявки в столичные учреждения могут жители всех регионов страны.
Для оформления визы в Китай нужно заполнить электронную анкету: она доступна на сайтах визовых центров. В зависимости от того, на каком языке говорит путешественник, он может заполнить одну из двух видов анкеты:
- на русском и английском языке;
- на русском и китайском языке.
Анкету нужно распечатать, подписать и взять с собой в визовый центр вместе с документами. Посетителей принимают только по предварительной записи, отметила в беседе с «Лентой.ру» директор по маркетингу тревел-сервиса «Купибилет» Екатерина Долгих. Визовые центры работают по будням с 09:00 до 15:00. Кроме того, анкету и документы на визу можно направить по почте.
Адреса и контакты визовых центров
Москва: ул. Василисы Кожиной, дом 1, секция 1 (станция метро «Парк Победы»)
Телефон: +7 495 139-01-65
Санкт-Петербург: Литейный проспект, дом 26, литера А, офис № 215 (этаж 2)
Телефон: +7 812 670-63-76
Документы для оформления визы в визовом центре
- Талон на прием в визовый центр. Прийти нужно строго в назначенное время.
- Распечатанная и подписанная анкета с цветным цифровым фото формата 33 на 48 миллиметра на светлом фоне, сделанным за последние полгода.
- Цветное бумажное фото формата 48 на 43 миллиметра на светлом фоне, сделанное не позднее чем за шесть месяцев до подачи документов. Оно понадобится только если цифровой снимок не получилось загрузить.
- Загранпаспорт, срок действия которого продлится не менее полугода с момента подачи документов. Также в паспорте должны быть пустые страницы, чтобы вклеить визу.
- Оригиналы и копии ранее выданных виз в Китай за последние пять лет (если они есть).
- Копия страницы загранпаспорта с личными данными.
- Копии документов, которые подтверждают смену фамилии или имени. Например, свидетельство о браке.
- Оплаченные авиабилеты, билеты на поезд или ваучер от туроператора в случае путешествия автобусным туром — в оба конца.
- Бронь отеля.
- Медицинская страховка на весь период пребывания в КНР.
- План поездки в Китай. Особенно при планировании сложного маршрута с проживанием в нескольких гостиницах в разных городах.
Как оформить визу в консульстве
Подать заявку на любой тип визы можно Visa Application Form of the People’s Republic of China (Бланк заявления на визу в Китайскую Народную Республику) на китайском или английском языке.
Перед началом заполнения вам предложат выбрать страну и город, в котором будете подавать документы.
Консульства Китая в России Консульства Китая в России есть в Екатеринбурге, Хабаровске, Иркутске и Владивостоке. Кроме того, в Москве есть консульский отдел посольства КНР, а в Санкт-Петербурге — консульство. Однако туристические визы в столицах не выдают: там работают только с дипломатами, владельцами служебных паспортов, а также получателями виз типа R. Кроме того, получить визы там могут супруги и несовершеннолетние дети представителей этих категорий.
После этого заявлению присвоят номер — запишите его, он пригодится при подаче документов.
Заполните все поля анкеты, загрузите цветное цифровое фото, а затем распечатайте документ и подпишите его. Также не забудьте распечатать подтверждение, что вы заполнили анкету — Confirmation of Online Visa Application (подтверждение онлайн-подачи заявления на визу). Учтите, что все QR-коды и данные этого документа должны уместиться на одной странице.
Анкету, подтверждение, а также другие документы нужно взять с собой в консульство. Чтобы подать заявление на оформление визы, раньше нужно было записаться на прием. Но с 11 декабря 2023 года предварительную запись отменили.
Документы для оформления визы в консульстве
Список документов, необходимых для оформления визы в Китай в консульстве, не сильно отличается от тех, что требуют в визовых центрах.
- Анкета Visa Application Form of the People’s Republic of China.
- Подтверждение заполнения онлайн-заявки на визу Confirmation of Online Visa Application.
- Талон записи на прием в консульство AVAS Confirmation.
- Загранпаспорт, срок действия которого не закончится в течение полугода с момента подачи документов в консульство. Также в загранпаспорте должно быть несколько пустых страниц для визы.
- Копия страницы загранпаспорта с личными данными.
- Паспорт гражданина России с копиями всех страниц с информацией.
- Копии страниц с полученными за последние пять лет визами в Китай.
- Копии документов, которые подтверждают смену фамилии или имени.
- Оплаченные билеты на поезд, самолет или ваучер на автобусный тур.
- Подтверждение броней в отеле.
- Подробный план путешествия или приглашение от китайской компании.
- Медицинская страховка на весь период пребывания в Китае.
- Дополнительные документы по запросу консульства. О каких именно документах может идти речь, не уточняется. По словам путешественников, которые получали визы ранее, это может быть выписка с банковского счета для подтверждения дохода, справка с места работы или учебы.
Как оформить визу на сухопутной границе
Туристы, которые едут в Китай самостоятельно или как часть туристической группы, могут также оформить визу на сухопутной границе. Однако для этого у путешественника должно быть приглашение от принимающей стороны.
Приглашение можно оформить в фирме, которая организует тур в Китай
Нужно ли снимать отпечатки пальцев для визы в Китай
До 31 декабря 2024 года некоторым путешественникам не нужно будет сдавать отпечатки пальцев для получения визы в Китай. Речь идет про однократные или двукратные визы пяти категорий:
для бизнеса (M); туристические (L); семейные (Q2); транзитные (G); для членов экипажей (С).
Сроки оформления визы
Если заявитель предоставил все документы в полном объеме и правильно заполнил анкеты, он получит ответ в течение четырех рабочих дней.
При этом можно получить срочную визу, которую выдадут через три рабочих дня после подачи документов, или экспресс-визу — ее делают один день, уточнил в беседе с «Лентой.ру» путешественник-исследователь, специалист по экзотическим маршрутам, блогер Дмитрий Лукьянчук.
Подавать документы на визу советуют не позднее чем за месяц, но не ранее чем за три месяца до планируемой даты путешествия в Китай.
Сколько стоит виза в Китай
С 11 декабря 2023 года тарифы на визы для россиян снизили. Они будут действовать до 31 декабря 2024 года.
В консульстве
За оформление визы в консульстве возьмут визовый сбор.
- 2500 рублей — за однократную визу;
- 5000 рублей — за двукратную визу;
- 7400 рублей — за многократную (не туристическую) визу.
За срочную визу нужно будет доплатить 2000 рублей, а за экспресс-визу — 4600 рублей.
- 4500 рублей — за срочную однократную визу;
- 7000 рублей — за срочную двукратную визу;
- 9400 рублей — за срочную многократную (не туристическую) визу;
- 7100 рублей — за однократную экспресс-визу; 9600 рублей — за двукратную экспресс-визу;
- 12 000 рублей — за многократную (не туристическую) экспресс-визу.
В визовом центре
В визовом центре дополнительно к визовому действует сервисный сбор. В результате стоимость визы получается больше.
- 6300 рублей — за однократную визу;
- 8800 рублей — за двукратную визу;
- 11 200 рублей — за многократную (не туристическую) визу;
- 10 300 рублей — за срочную однократную визу;
- 12 800 рублей — за срочную двукратную визу;
- 15 200 рублей — за срочную многократную (не туристическую) визу.
На сухопутной границе
За оформление визы на сухопутной границе надо будет заплатить 130 юаней — около 1600 рублей.
Кому виза в Китай не нужна
Для некоторых категорий путешественников действует безвизовый режим.
Для путешественников в составе туристических групп от 5 до 50 человек, если поездка будет длиться до 15 дней. При этом тур должно организовать авторизованное турагентство, отметил Дмитрий Лукьянчук. Он уточнил, что информация о таких агентствах есть на Минэкономразвития РФ. Для путешественников, которые в составе тургруппы приезжают на Хайнань, но только если поездка продлится не более 30 дней. При этом тур нужно купить у агентства, которое зарегистрировано на Хайнане. Покидать остров или путешествовать отдельно от туристической группы в таком случае будет нельзя. Для пассажиров круизных лайнеров в Шанхае. Они могут находиться на территории Шанхая и прибрежных провинций до 15 дней. «Однако нежелательно отделяться от группы во избежание вопросов и проблем», — уточнил Дмитрий Лукьянчук. Для путешественников, которые прибыли в провинцию Гуандун из Макао и Гонконга. Но только если поездка займет не более 144 часов. Для владельцев карты для деловых поездок АТЭС. Это аналог визы для предпринимателей, бизнесменов и дипломатов. Такая карта позволяет им находиться на территории Китая до 60 дней. Для туристических групп из стран АСЕАН, которые приезжают в китайский город Гуйлинь. В список таких государств входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Для обладателей временного или постоянного вида на жительство (ВНЖ) в Китае. Для транзитных пассажиров.
Правила безвизового въезда Туроператор составляет список путешественников, согласовывает его с министерством туризма российского региона, из которого они отправляются, а также предупреждает пограничную службу. Туристы и руководитель группы проходят паспортный контроль. Сотрудник погранслужбы вносит отметки о пересечении границы в список тургруппы. На пути в Россию из Китая компания вновь направляет пограничникам предупреждение, а туристы пересекают границу по списку в сопровождении руководителя группы. После завершения поездки руководитель группы отдает список турфирмы. Турфирма сообщает министерству туризма российского региона, из которого путешественники уезжали, что все успешно вернулись в страну.
Кроме того, особые правила действуют для россиян при въезде в Макао и Гонконг. В Макао туристы могут быть без визы до 30 дней, а в Гонконге — до 14 дней. При этом поездка туда из Китая будет считаться выездом из страны. Поэтому при однократной туристической визе вернуться в КНР из Макао или Гонконга уже не получится.
Документы для безвизового въезда в Китай
Дополнительные документы для этого не понадобятся. Путешественникам нужно иметь лишь действующий заграничный паспорт.