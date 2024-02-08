В какие страны можно улететь из России прямым рейсом

В 2024 году для российских туристов России. В большинстве случаев россиянам даже не требуется виза, либо ее можно получить в аэропорту по прилете.

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«Лента.ру» выяснила, куда можно легко отправиться путешествовать, где несложные условия въезда и сколько будет стоить такой отдых.

Куда можно полететь по российскому паспорту

Есть несколько стран, для посещения которых россиянам даже не требуется загранпаспорт — достаточно внутреннего. На данный момент, как рассказывают «Ленте.ру» в сервисе «Яндекс Путешествия», это шесть направлений:

Абхазия;

Армения;

Беларусь;

Казахстан;

Кыргызстан.

Для поездки в эти государства гражданам РФ виза тоже не требуется. Без оформления документов туристы могут находиться там от 30 до 90 дней в зависимости от страны (обратите внимание, собираясь в длительную поездку).

По данным «Яндекс Путешествий», стоимость путешествия можно рассчитывать исходя из следующих цен.

В какие страны есть прямые рейсы из России

В 2024 году список стран, куда есть прямые рейсы из России, увеличился до 40. Причем полететь напрямую можно как в государства, поддерживающие с Россией безвизовый режим, так и в страну, куда без визы не попасть. Второй список значительно короче.

Страны, куда россиянам нужна виза

Алжир;

Афганистан;

Бахрейн;

Египет;

Индия;

Ирак;

КНДР;

Кувейт;

Оман;

Сирия;

Туркменистан;

Шри-Ланка;

Эфиопия.

При этом в некоторые страны (например, Египет) можно получить визу по прилете прямо в аэропорту.

Страны, куда россиянам не нужна виза

Азербайджан;

Армения;

Беларусь;

Венесуэла;

Вьетнам;

Гонконг;

Грузия;

Израиль;

Иран;

Казахстан;

Катар;

Куба;

Кыргызстан;

Маврикий;

Мальдивы;

Марокко;

Монголия;

Мьянма;

ОАЭ;

Сейшельские острова;

Сербия;

Таджикистан;

Таиланд;

Тунис;

Турция;

Узбекистан.

Для посещения некоторых из этих стран (например, ОАЭ, Таиланд, Куба) нужно сделать медицинскую страховку с покрытием лечения от коронавируса

Также без визы можно попасть в Китай — туда тоже есть прямые рейсы, однако для этого необходимо путешествовать в составе организованной туристической группы. Список российских туристических фирм, которые могут организовывать такие туры, можно найти на Минэкономразвития.

По данным «Слетать.ру», пока в этом году у россиян особенно популярны пять стран:

Таиланд (30 процентов от общего объема турпотока);

Египет (18 процентов);

ОАЭ (14 процентов);

Шри-Ланка (7 процентов);

Турция (5 процентов).

Кроме того, аналитики отмечают рост спроса на туры на Кубу — в три раза больше, чем в январе 2023 года.

При этом средний чек на туры вырос по всем направлениям:

в Таиланд — на 12 процентов (до 244,7 тысячи рублей);

в Египет — на 23 процента (139,6 тысячи рублей);

в ОАЭ — на 24 процента (до 191,8 тысячи рублей);

на Шри-Ланку — на 24 процента (245,1 тысячи рублей);

в Турцию — на семь процентов (до 83,7 тысячи рублей).

Путевки на Кубу стали дороже на шесть процентов, в среднем они обойдутся в сумму 245,4 тысячи рублей. А на российские курорты — сразу на 43 процента, то есть стоимость туров составляет примерно 59 тысяч рублей.

«Лента.ру» вместе с «Яндекс Путешествиями» и «Слетать.ру» собрала рейтинг самых популярных направлений, куда могут отправиться россияне в 2024 году.

Европа

Список стран. Из России есть прямые рейсы только в одну европейскую страну — Сербию. Впрочем, оттуда легко можно добраться до других государств: по соседству находятся Хорватия, Венгрия, Румыния и Северная Македония (по правилам въезда потребуется Шенгенская виза).

Виза в Сербию россиянам не нужна, находиться без нее в этой стране можно до 30 дней. По прилете в сербский аэропорт у гостей могут попросить туристический ваучер, обратный билет и медицинскую страховку с покрытием лечения от коронавируса.

Что посмотреть. В Сербии есть множество исторических и природных достопримечательностей: например, Белградская крепость, крепость Петроварадин, красивейшие национальные парки Тара и Фрушка-Гора. В стране нет моря, но за природные красоты и живописные пейзажи отвечают горы. Кроме того, тут приятный мягкий климат, подходящий для прогулок.

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Ближний и Средний Восток

Катар

Что посмотреть. Катар — арабская страна, расположенная на одноименном полуострове, омываемом водами Персидского залива. Столица Катара Доха известна своими небоскребами и зданиями, многие из которых представляют собой шедевры современной архитектуры. Одно из знаковых сооружений — Музей исламского искусства, демонстрирующий синтез традиций исламского зодчества и инновационного подхода к строительству.

В Катаре можно отдыхать на берегу залива, рассматривать футуристические небоскребы, пробовать необычные активности, например, верблюжьи бега и соколиную охоту. Кроме того, здесь популярна езда на джипах по пустынным дюнам, — Любовь Воронина, турэксперт.

Когда ехать. Лучшим временем для полета в Катар считается зима и начало весны: температура воздуха составляет от 20 до 30 градусов, но море теплое.

Виза. Для российских туристов виза не требуется, находиться в этой стране без нее можно до 30 дней.

Рейсы. В эту страну есть прямые рейсы из России (из Москвы), их выполняет авиакомпания Qatar Airways. Также из Москвы можно добраться Air Arabia с пересадкой в Шардже (ОАЭ).

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ОАЭ

Что посмотреть. ОАЭ — одна из самых популярных стран у россиян. Больше всего россияне любят отдыхать в Дубае. Здесь много отелей, тематические парки, современные музеи и уникальные объекты из книги рекордов Гиннесса (так, самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа с открытой для посещения смотровой площадкой находится в Дубае), один из самых больших аквариумов мира в торговом центре «Дубай Молл».

Здесь можно попробовать сафари в пустыне, заняться гастротуризмом и шопингом, посетить красочные шоу и вечеринки и, конечно, получить максимум от пляжного отдыха. В Дубае также хорошо развит событийный туризм: в какой месяц бы ни приехал турист, в эмирате будет происходить что-то интересное, — Любовь Воронина, турэксперт.

При этом культурной столицей ОАЭ считается другой эмират — Абу-Даби. Его самые известные достопримечательности: одна из шести самых больших мечетей в мире — мечеть шейха Зайда, дворец шейха Аль-Джафар, местный музей Лувр, Президентский дворец, Деревня наследия, Национальный аквариум. Кроме того, город славится пляжами, которые считаются одними из самых чистых в мире.

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Когда ехать. Зима и ранняя весна считаются лучшим временем для посещения ОАЭ. В это время здесь мягкое солнце и теплое море, потому можно совмещать купание в Персидском заливе с поездками по эмиратам и экскурсиями.

Виза. Для поездки туда заранее оформлять визу не нужно: ее бесплатно сделают в аэропорту по прилете.

Рейсы. В Эмираты из России есть множество прямых рейсов, причем билеты есть на любой бюджет — добраться можно как лоукостером «Победа», так и престижным авиаперевозчиком Emirates. Самолеты летают не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.

Оман

Что посмотреть. Оман — небольшое арабское государство в Юго-Западной Азии. Эта страна очень колоритна и живописна: там есть пустыня, где среди дюн живут бедуины, много мечетей, крепости и широкие пляжи на побережьях Аравийского моря, Персидского и Оманского заливов.

Когда ехать. «Зима в Омане считается лучшим временем для серфинга и виндсерфинга, осмотра аутентичных поселений, исследования пещер и посещения заповедников. Также в стране путешественники могут насладиться живописной природой: здесь есть горы и водопады, саванна и тропики», — рассказывает Любовь Воронина.

Виза. Согласно условиям въезда, российские туристы могут посещать страну без визы на срок до двух недель: необходимо лишь бронирование отеля и обратный билет.

Рейсы. В Оман есть прямые рейсы из Москвы, их выполняет национальный перевозчик Oman Air. Также можно добраться до Омана стыковочными рейсами авиакомпаний Flydubai, Air Arabia, Qatar Airways, Etihad Airways, Gulf Air и других.

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Турция

Что посмотреть. Турция — одно из самых выгодных и популярных направлений для российских туристов. Летом и осенью здесь можно насладиться пляжным отдыхом и системой «все включено», а зимой и весной — отправиться на экскурсии (например, по колоритному Стамбулу, древнему Эфесу или живописной Каппадокии).

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Когда ехать. Рейсы в Турцию летают круглый год, но купальный сезон здесь длится с мая по октябрь. Самый жаркий месяц в Турции — август, когда столбики термометров на юге страны могут подниматься до 38 градусов Цельсия. В конце сентября — начале октября здесь становится прохладнее: купаться еще можно, но днем уже не стоит изнурительный зной. Поэтому бархатный сезон в Турции — отличное время, чтобы насладиться и пляжным отдыхом, и экскурсиями.

Виза. Для въезда виза не нужна, при этом находиться в стране можно не более 90 дней в течение полугода.

Рейсы. Из России каждый день есть прямые рейсы в несколько турецких городов: Анкару, Анталью, Аланью, Стамбул, Бодрум, Даламан и Измир.

Азия

Вьетнам

Что посмотреть. За время отпуска можно успеть насладиться пляжным отдыхом, местной кухней и спелыми фруктами, увидеть главные достопримечательности: пагоды, Тоннели Кути, Золотой мост и остров обезьян.

Хошимин — туристический центр и транспортный узел страны: его географическое расположение позволяет легко добраться до таких известных пляжных курортов, как Лонг Хай, Фантьет, Муйне и остров Фукуок. По мнению представителей туроператора Let`s Fly, Вьетнам в зимнем сезоне сможет конкурировать с Таиландом, Китаем и даже Египтом, — Любовь Воронина, турэксперт.

Когда ехать. В разных частях Вьетнама курортный сезон Хошимин, Нячанг, Муйне и Фантьет — лучше летать с декабря по апрель, дальше начинается сезон дождей. В центральные Хойан, Дананг и Хюэ стоит ехать с февраля по август, а в северных Ханое, Халонге и Сапе комфортнее всего будет с сентября по май.

Виза. Виза россиянам не нужна: они могут отдыхать во Вьетнаме до 45 дней.

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Рейсы. Регулярные прямые рейсы из Москвы в Хошимин возобновились 31 января 2024 года. По мнению экспертов, это поспособствует увеличению спроса на туры во Вьетнам.

Индия

Что посмотреть. Индия — родина одной из древнейших в мире цивилизаций. Однако доступен здесь не только культурный отдых: эта страна предлагает множество вариантов размещения на курортах (на Южном и Северном Гоа, а также на побережье Кералы), живописные чайные плантации в предгорьях Гималаев, национальные парки, древнюю и современную архитектуру и так далее.

Когда ехать. С июля по октябрь в Индии идет сезон дождей, поэтому лететь туда стоит с ноября по июнь. Самым комфортным сезоном в Индии считается период со второй половины октября по март, а высокий сезон здесь приходится на зиму — многие приезжают погреться на пляже в новогодние и рождественские праздники.

По условиям въезда в Индию, россиянам необходимо оформить национальную визу. Она бывают нескольких видов: действует месяц, в течение года или пяти лет. Первый вариант позволяет туристам только однократный въезд в страну

Рейсы. В столицу Индии — Дели — есть прямые рейсы из Москвы (от 17,7 тысячи рублей). На Гоа можно также улететь из Екатеринбурга.

Мальдивы

Что посмотреть. На Мальдивы едут в основном, чтобы искупаться в прозрачной морской воде, понежиться на белых песчаных пляжах и отдохнуть душой и телом — на островах не так много туристов, как в Турции или Египте, правда, и цены здесь выше.

Есть на Мальдивах и экскурсии: рыбалка (пойманную рыбу вам потом приготовят на гриле), снорклинг — ныряние в маске среди кораллов, поездки в местные деревушки.

Когда ехать. Высокий сезон на Мальдивах — с ноября до середины апреля, а лучше всего ехать сюда с конца декабря до середины марта. При этом солнце на Мальдивах яркое круглый год, даже в сезон дождей — острова находятся на экваторе.

Виза. Для полета на Мальдивы россиянам виза не требуется (но только на срок до 90 дней). Но перед посещением островов нужно заполнить специальную форму Traveller Declaration и получить QR-код. Ту же процедуру туристы проходят и перед возвращением домой (не ранее, чем за 96 часов до вылета).

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Рейсы. До столицы Мальдивской республики — города Мале — можно добраться прямым рейсом отечественного «Аэрофлота», время в пути займет 11 часов. Можно добраться и с пересадками, но это будет значительно дольше.

Таиланд

Что посмотреть. На данный момент Таиланд — это самое популярное у россиян направление для отдыха. Пхукет больше подойдет любителям пляжного отдыха. А Бангкок или Паттайя — туристам, которые хотят познакомиться с культурой страны и изучить местные достопримечательности.

Когда ехать.

Таиланд — круглогодичное направление, но комфортнее всего отдыхать там в сухой сезон (с ноября по апрель). Одни из самых популярных мест в стране — столица государства Бангкок, остров Пхукет и город Паттайя, — Любовь Воронина, руководитель международных проектов ГК «Слетать.ру».

Виза. В этой стране для граждан РФ виза не требуется на срок до 60 дней, а этого вполне достаточно для отпуска или даже зимовки.

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Рейсы. На Пхукет можно улететь из Москвы «Аэрофлотом» или Azur Air, в Бангкок — только «Аэрофлотом», на остров Самуй и в провинцию Краби напрямую не попасть, а в Паттайю летает Azur Air. Время в пути до Бангкока и Пхукета составит около 10 часов.

Шри-Ланка

Что посмотреть.

«Мы рекомендуем посетить на Шри-Ланке буддистский храм Зуба Будды в городе Канди, пещерный храм Дамбулла, возвышающийся на 350 метров над уровнем моря, и увидеть чайные плантации», — советует Воронина.

Кроме того, здесь можно поехать в нацпарк Плато Хортон, увидеть девятиарочный мост, покрытые густой зеленью горы и знаменитые чайные плантации. Есть здесь и варианты для любителей ленивого пляжного отдыха — за ним стоит ехать в города Хиккадува, Велигама и Мирисса.

Когда ехать. С середины ноября по середину апреля комфортнее всего отдыхать на юго-западе и в центральной части острова. Пик пляжного сезона здесь приходится на зимние месяцы.

Виза. В конце 2023 года власти Шри-Ланки изменили условия въезда для россиян: до конца марта в этой стране можно получить визу бесплатно (на срок до 30 дней). С апреля она будет вновь стоить 50 долларов (4,5 тысячи рублей) при оформлении заранее или 60 долларов (5,3 тысячи рублей) в аэропорту по прилете.

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Рейсы. Добраться из Москвы до крупнейшего города Шри-Ланки — Коломбо — можно минимум с одной пересадкой. Минимальное время в пути — 11 часов.

Латинская Америка

Венесуэла

Что посмотреть. За пляжным отдыхом чаще всего едут на остров Маргарита: там можно позагорать, искупаться и заняться виндсерфингом. Есть здесь и свои «Мальдивы» — архипелаг Лос-Рокес. Здесь мало туристов, нет шумных клубов и люксовых ресторанов, зато есть возможность порыбачить, провести отпуск в тишине и увидеть в дикой природе розовых фламинго, которые прилетают на остров Гран-Роке ночевать.

А вот достопримечательности Венесуэлы находятся на материке. Это и природные парки, и национальный пантеон — место погребения почетных деятелей Венесуэлы, и коралловые рифы.

Когда ехать. В Венесуэле можно отдыхать круглый год, но наиболее комфортным сезоном считается период с декабря по март. В остальные месяцы в стране тоже тепло, но иногда бывают короткие ливни, а влажность воздуха держится в районе 80 процентов. Такой климат может быть противопоказан людям с заболеваниями сердца и легких.

Виза. Виза в эту страну россиянам не нужна. Без нее в латиноамериканском государстве можно находиться до 90 дней.

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Рейсы. Сегодня улететь из России в Венесуэлу (Каракас) также можно прямым рейсом. Правда, стоит учесть, что самолеты летают не каждый день. Время в пути из Москвы составит 15,5 часа.

Куба

Что посмотреть. Лучшая локация для пляжного отдыха на Кубе — это Варадеро с его лазурным побережьем Атлантического океана и белоснежными пляжами. Все они бесплатные, везде есть охрана и спасатели. Кроме того, в Варадеро можно поплавать с маской среди коралловых рифов, сходить в бар и попробовать традиционный кубинский напиток — ром.

Кроме того, на Кубе множество достопримечательностей. Эту страну ценят в основном за неповторимый колорит: ретроавтомобили, старые дома в барочном стиле, буйную тропическую растительность, райские пляжи, атмосферные рестораны и богатую историю.

Когда ехать. Лучшим временем для посещения Кубы считаются зима и весна: тогда в этой стране не так жарко, как летом, и нет дождей. Поэтому комфортно не только загорать и купаться, но и изучить достопримечательности — например, погулять по Гаване.

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Виза. Виза для путешествия на Кубу россиянам не нужна, находиться в стране можно до 90 дней раз в полгода.

Рейсы. Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой в июле 2023 года. С этого момента туристам стало проще организовать свой отпуск на солнечном острове. Напрямую улететь можно в Варадеро, добраться до Гаваны можно минимум с одной пересадкой. Время в пути займет от 14 часов до полутора дней.

Африка

Египет

Что посмотреть. «У туристов есть возможность отправиться на экскурсию в Каир, чтобы своими глазами увидеть одно из семи чудес света — знаменитую пирамиду Хеопса, расположенную на плато Гиза. Многим также будет интересно побывать в Луксоре, чтобы увидеть Карнакский храмовый комплекс, Колоссы Мемнона, храм царицы Хатшепсут, аллею сфинксов, долину Царей и алебастровую фабрику», — рассказывает Любовь Воронина.

Когда ехать. Зима в Египте считается лучшим временем для отдыха: здесь комфортная температура и для пляжного отдыха, дайвинга, и для экскурсий. Воздух днем прогревается примерно до +25 °C, а температура воды держится, как правило, на отметке +20–23 °C.

Виза. Египет — одна из самых популярных стран, открытых для туристов из России. По условиям въезда, при посещении Шарм-эш-Шейха виза россиянам не нужна. Однако тем, кто летит в Хургаду и хочет побывать в Каире и других городах, нужно оформить ее заранее или в аэропорту по прилете. Это будет стоить 25 долларов.

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Рейсы. Прямых рейсов из России в Египет довольно много. Летают в основном в Хургаду, Каир и Шарм-эш-Шейх, добраться можно как отечественным «Аэрофлотом», так и местными Air Cairo, Egypt Air и AlMasria Universal Airlines.

Марокко

Что посмотреть. В Марокко можно посетить древний город Фес, побывать в пустыне Сахаре, увидеть «синий город» Шавен и еще множество достопримечательностей. Самые популярные курорты для пляжного отдыха в Марокко — Агадир, Уалидия и Саидия. В Танжере и Эс-Сувейре можно заняться серфингом.

Когда ехать. Зима и лето здесь совпадают с сезонами в России. Правда, зимой здесь около 20 градусов: купаться холодно, но можно посетить экскурсии.

Виза. Для поездки в Марокко россиянам не нужна виза — без нее в этой стране можно находиться до 90 дней.

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Рейсы. Из Москвы есть прямые рейсы в Касабланку — не каждый день, но несколько раз в неделю. Гораздо больше вариантов — с одной пересадкой, время в пути займет 7–10 часов.

Сейшельские острова

Что посмотреть. Сами по себе Сейшелы идеально подойдут любителям пляжного отдыха. Кроме того, там можно заняться снорклингом и дайвингом, посетить различные экскурсии (например, на остров Праслин с редкими дикими птицами) и попробовать блюда местной кухни.

Когда ехать. Отдыхать на Сейшелах можно круглый год, но комфортнее всего здесь с мая по октябрь. В этот сезон здесь меньше всего дождей. В остальные месяцы погода тоже комфортная — температура воздуха держится на отметке в 27–28 градусов, а осадки идут в основном ночью.

Виза. Визу для отдыха на островах россияне могут оформить по прилете в аэропорт. Кроме того, туристам нужно получить разрешение на въезд, которое называется Health Travel Authorization — его ввели после того, как в стране были отменены все коронавирусные ограничения. Сделать это нужно за 10–72 часа до вылета, но чем раньше, тем лучше, поскольку анкета может обрабатываться довольно долго.

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