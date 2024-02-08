Турагенты: туристы интересуются турами на лето в новые отели Турции
К летнему сезону на турецких курортах ожидается открытие новых отелей. Новинки должны появиться и в сегменте 5*. Например, Maxx Royal Bodrum Resort 5* и Liberty Signa 5* на Эгейском побережье, Ethno Belek 5* и Ethno Belek VIP – на Анталийском, туры в них уже выставлены в системах бронирования туроператоров.
Мы поинтересовались у турагентов, спрашивают ли туристы новинки или предпочитают проверенные варианты? Как выяснилось, запросы есть, но клиенты осторожничают.
«В Ethno Belek у нас на сегодня лишь одно реальное бронирование тура. Проявляют интерес к Liberty Signa, но пока покупают турпакеты в комплекс Liberty Lykia той же гостиничной сети», «Maxx Royal Bodrum, конечно, спрашивают, но цены всех отпугивают», «Был запрос от постоянного клиента на новый Ethno Belek, но в отсутствие отзывов и неясности с датами открытия выбрали проверенный Barut» – такие комментарии дали порталу TourDom.ru руководители туристических офисов сети «А-Клуб».
По словам основателя сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, как правило, туристы бронируют новые отели, если предлагаются солидные скидки – 30–40%. Это относится и к гостиницам известных сетей. Такой дисконт – плата за риск, ведь подводных камней немало.
Мне неизвестно ни одного примера, когда новый объект открывался бы без задержки, в заявленный срок. Кроме того, в первую неделю-две гости, как правило, не могут рассчитывать на все сервисы: где-то не успели завезти белый песок для пляжа, не закончили ландшафтные работы, где-то открыты не все бары и рестораны. На первых порах может хромать уровень обслуживания – какую бы качественную подготовку ни прошли сотрудники, им необходимо время, чтобы освоиться в новом отеле, – поясняет специалист.
С учетом этих обстоятельств некоторые турагенты берут паузу – предлагают новинки своим туристам не с начала сезона, а спустя некоторое время, когда появятся первые отзывы о гостинице. Если отель - очередной объект известной цепочки, у участников рынка, конечно, больше уверенности в том, что в нем оперативно внедрят все стандарты.
Например, Maxx зарекомендовал себя на Анталийском побережье как очень сильный бренд, поэтому и в Бодруме он так же быстро наберет популярность, - полагает Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру».
Ранее мы писали, что доля дорогих туров, которые покупают в этом году по акциям раннего бронирования, растет в общем объеме продаж – турецкие курорты сейчас выбирает более обеспеченная клиентура.