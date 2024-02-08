Туристы интересуются турами на лето в новые отели Турции

Мне неизвестно ни одного примера, когда новый объект открывался бы без задержки, в заявленный срок. Кроме того, в первую неделю-две гости, как правило, не могут рассчитывать на все сервисы: где-то не успели завезти белый песок для пляжа, не закончили ландшафтные работы, где-то открыты не все бары и рестораны. На первых порах может хромать уровень обслуживания – какую бы качественную подготовку ни прошли сотрудники, им необходимо время, чтобы освоиться в новом отеле, – поясняет специалист.