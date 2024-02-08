ОАЭ пользуется популярностью среди российских туристов

Туристические компании в России отмечают увеличение числа бронирований туров на выходные в честь Дня защитника Отечества с 23 по 25 февраля, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР).

© Poslednie-novosti.com

Среди самых популярных зарубежных направлений на 23 февраля входят ОАЭ, Таиланд, Турция, Россия, Египет, Куба, Шри-Ланка, Мальдивы, а также страны ближнего зарубежья (Узбекистан, Армения, Грузия и Азербайджан), Китай и Вьетнам.