ОАЭ пользуется популярностью среди российских туристов

ОАЭ пользуется популярностью в феврале среди российских туристов
Туристические компании в России отмечают увеличение числа бронирований туров на выходные в честь Дня защитника Отечества с 23 по 25 февраля, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Среди самых популярных зарубежных направлений на 23 февраля входят ОАЭ, Таиланд, Турция, Россия, Египет, Куба, Шри-Ланка, Мальдивы, а также страны ближнего зарубежья (Узбекистан, Армения, Грузия и Азербайджан), Китай и Вьетнам.
Среди внутренних направлений наибольшей популярностью пользуются Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Казань. Также отмечается увеличение спроса на поездки в Абхазию и Белоруссию.