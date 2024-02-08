Россиянам назвали бюджетные направления для поездок на февральские выходные

Так, поездка в ОАЭ в указанные даты может обойтись путешественникам в 105 тысяч рублей на двоих на неделю с проживанием в трехзвездочном отеле. Пятизвездочная гостиница в Египте будет стоить от 110 тысяч рублей. А отдохнуть в тайском отеле категории «три звезды» можно за 160 тысяч рублей.