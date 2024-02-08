Таиланд ужесточает меры против попрошайничества среди иностранцев

Власти Королевства Таиланд выступили с официальным предупреждением к иностранным гражданам, занимающимся попрошайничеством на территории страны, предостерегая о возможности наложения штрафов и последующей депортации за подобные действия. Об этом сообщает издание «Новости Пхукета», ссылаясь на информацию от Департамента по связям с общественностью Таиланда.

© unsplash

Инициатива по борьбе с попрошайничеством иностранных граждан была разработана в ответ на многочисленные обращения от туристов и местных жителей курорта Паттайя, который пользуется популярностью среди российских отдыхающих. Жалобы касались негативного воздействия попрошаек на общественное благополучие и имидж курорта. В официальном заявлении уточняется, что действия попрошаек не только мешают отдыху туристов, но и наносят урон репутации Паттайи как туристического направления.