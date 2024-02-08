Таиланд ужесточает меры против попрошайничества среди иностранцев
Власти Королевства Таиланд выступили с официальным предупреждением к иностранным гражданам, занимающимся попрошайничеством на территории страны, предостерегая о возможности наложения штрафов и последующей депортации за подобные действия. Об этом сообщает издание «Новости Пхукета», ссылаясь на информацию от Департамента по связям с общественностью Таиланда.
Инициатива по борьбе с попрошайничеством иностранных граждан была разработана в ответ на многочисленные обращения от туристов и местных жителей курорта Паттайя, который пользуется популярностью среди российских отдыхающих. Жалобы касались негативного воздействия попрошаек на общественное благополучие и имидж курорта. В официальном заявлении уточняется, что действия попрошаек не только мешают отдыху туристов, но и наносят урон репутации Паттайи как туристического направления.
Департамент напомнил, что в Таиланде действует закон, строго запрещающий попрошайничество. Согласно этому закону, за просящих милостыню предусмотрены санкции, включая лишение свободы сроком до одного месяца или наложение штрафа до 10 тысяч батов, что эквивалентно приблизительно 25,6 тысячи рублей. Кроме того, подчеркивается, что иностранцы, замеченные в попрошайничестве, будут подвергаться депортации из страны.