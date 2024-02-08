Литва считает, что транзитные пассажиры из России несут «угрозу нацбезопасности»

Литовские власти собираются запретить высадку пассажиров поездов, следующих в Калининград и обратно, на станциях Кяна и Кибартай. По мнению МВД республики, россияне, которые следуют транзитом через Литву в другие государства Евросоюза, угрожают национальной безопасности прибалтийской страны. В прошлом году только на станции Кяна, которая находится у белорусской границы, вышли около 13 тыс. человек – в 5 раз больше, чем в 2022-м.

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Формально калининградские поезда (из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и Челябинска) делают в Кибартае и Кяне технические остановки, и выход пассажиров на них не предусмотрен. Однако практика показывает, что многие россияне без проблем высаживаются в Кяне, проходят погранконтроль и отправляются дальше по своим делам. Правда, в настоящее время это получается лишь у обладателей ВНЖ, второго гражданства или специальных разрешений. И если раньше схемой можно было воспользоваться обладателям обычной шенгенской визы (об успешном опыте одного из туристов TourDom.ru рассказывал в августе 2022 года), то теперь туристам путь закрыт: в сентябре 2022-го Литва ввела запрет на въезд на свою территорию граждан РФ.

Осенью прошлого года в Литве разгорелся скандал, когда в Кяне поезд Москва – Калининград покинули четыре человека: два россиянина и двое израильтян. Полиция начала специальное расследование. Однако этот случай не поставил крест на возможности некоторых граждан России пользоваться транзитным маршрутом через территорию Литвы и дальше.