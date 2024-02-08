В ОАЭ стартовал 13-й Фестиваль света

Бесплатный Фестиваль света (Sharjah Light Festival), который проходит уже в 13 раз, продлится с 7 по 18 февраля в эмирате Шарджа. Представления проходят по вечерам с 18:00 до 24:00 с четверга по субботу и с 18:00 до 23:00 с воскресенья по четверг.

© Фото: скрин с сайта sharjahlightfestival.ae

В 2024 году пройдет более 15 шоу, созданных международными командами. С помощью новейших световых технологий авторы проектов фестиваля «раскрасят» фасады зданий яркими красками, а также поведают гостям о богатой истории и наследии эмирата.

Воочию увидеть цветовую феерию получится на следующих площадках: здание Главного управления полиции Шарджи, здание рынка Аль Хамрия, набережная Кальбы, лагуна Халид, набережная Аль Маджаз, штаб-квартира частной организации BEEAH Group, форт Аль Даид, мечеть Шарджи, мечеть Шейха Рашида Аль Касими, мечеть Аль Нур, плотина Аль Рафиса, Деревня Света перед зданием Университетского городка Шарджи.

К слову, в Деревне Света до 18 февраля можно приобрести продукцию более 55 малых и средних национальных компаний.