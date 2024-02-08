Почти 60 тыс. туристов из РФ посетили Гонконг в 2023 году

Число российских туристов в Гонконге постоянно увеличивается, по итогам прошлого года город посетили более 56 тыс. путешественников из России. Об этом заявил ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

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"В прошлом году власти Гонконга сняли все ковидные ограничения. Несомненно, это благоприятно сказывается на туристической отрасли города, в том числе на турпотоке из России", - сказал он.

"В прошлом году после снятия коронавирусных ограничений число российских туристов в Гонконге начало стремительно увеличиваться. По итогам 2023 года мегаполис посетили свыше 56 тыс. наших соотечественников", - отметил генконсул.

"Число туристов продолжает увеличиваться. Дальнейшему росту турпотока из России в том числе будет содействовать возобновление с декабря прошлого года прямых рейсов авиакомпании "Аэрофлот" между Москвой и Гонконгом", - продолжил Каргаполов.

Он напомнил, что рейсы выполняются трижды в неделю. По его словам, этот "воздушный мост будет содействовать развитию двусторонних гуманитарных связей по всем направлениям".

"Отмечу, что с 2009 года между Россией и Гонконгом действует соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое существенно облегчает приезд сюда россиян как для отдыха, так и для налаживания деловых контактов или участия в различного рода международных событиях, которыми славится Гонконг", - резюмировал генконсул.

23 декабря в Гонконг из Москвы прибыл первый за более чем три года регулярный пассажирский рейс российской авиакомпании "Аэрофлот". Регулярное авиасообщение с Гонконгом было приостановлено в 2020 году на фоне антиковидных ограничений. В настоящее время полеты из Москвы осуществляются три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам, обратные рейсы из Гонконга - по средам, пятницам и воскресеньям.