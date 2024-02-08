Названы самые популярные направления для морских круизов

Так как европейские круизы у россиян сейчас не востребованы, многие отправляются в путешествие из Арабских Эмиратов. Сейчас одним из самых популярных является круиз по Персидскому заливу. В него также входит посещение Катара и Бахрейна. Туристы могут искупаться в море, сходить по магазинам и посмотреть главные достопримечательности, — сказала Ансталь.