В Австралии поймали самую большую в мире золотую рыбку

В австралийском городе Перт поймали самая большая в мире золотая рыбка, пишет издание 9News. Ее удалось поймать биологу Дулану Херату.

Рыбка длиной 52 сантиметра оказалась длиннее предыдущего мирового рекорда на почти пять сантиметров. Предыдущий рекорд, согласно Книге рекордов Гиннесса, принадлежал пойманной в Нидерландах рыбе 21 год назад. Ее длина составляла 47,4 сантиметра. Золотые рыбки расплодились в водоемах Перта и причиняют существенный ущерб экосистеме, поедая пищевые ресурсы, головастиков, различные растения.