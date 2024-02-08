$91.15+0.4798.09+0.65
Почта

В Австралии поймали самую большую в мире золотую рыбку

В австралийском городе Перт поймали самая большая в мире золотая рыбка, пишет издание 9News. Ее удалось поймать биологу Дулану Херату.

В Австралии поймали самую большую в мире золотую рыбку
© Национальная Служба Новостей

Рыбка длиной 52 сантиметра оказалась длиннее предыдущего мирового рекорда на почти пять сантиметров. Предыдущий рекорд, согласно Книге рекордов Гиннесса, принадлежал пойманной в Нидерландах рыбе 21 год назад. Ее длина составляла 47,4 сантиметра. Золотые рыбки расплодились в водоемах Перта и причиняют существенный ущерб экосистеме, поедая пищевые ресурсы, головастиков, различные растения.

Поэтому они вырастают до огромных размеров, пожирая все на своем пути без возможности развития традиционно обитавших в тех местах других видов.

Отдых за границей