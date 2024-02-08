Турист из РФ назвал курорт, где не стоит увлекаться местными девушками

Российский турист рассказал о своем опыте посещения Бали и дал важный совет другим туристам. Он оказался прост — не стоит заводить серьезные отношения с местными девушками. Он отметил, что многие российские туристы оказываются падки на местных девушек с экзотической внешностью, но на самом деле, никакой романтики и нет.