Пассажир заметил на крыле самолета отклеивающуюся изоленту и пришел в ужас

«Я был очень удивлен, увидев в середине полета лоскуты клейкой ленты по всему крылу. А потом она начала отслаиваться, и я подумал: "Какого черта?" Я облетел весь мир, но никогда раньше не видел ничего подобного. Я указал на это своей невесте, а она просто сказала: "Лучше бы ты мне этого не показывал"», — рассказал Паркер журналистам.