В Берлине открыли бордель с виртуальными секс-ботами

В Берлине открылся бордель Cybrothel, который отличается от подобных заведением тем, что в качестве жриц любви здесь выступают куклы в полный рост и искусственный интеллект.

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Как сообщает The New York Post, куклы не могут двигаться или говорить, однако клиенты борделя могут с ними общаться через виртуальную реальность. Для этого им предоставляют специальную VR-гарнитуру.

Также клиенты могут заниматься с ИИ «устным сексом», поскольку ее наделили специальной языковой моделью.

Владельцы борделя признались, что их цель – создать новое6 поколение роботизированных кукол, которые смогут реагировать на прикосновения и говорить в режиме реального времени.