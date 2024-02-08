Люксовые отели популярной у туристов страны предложили россиянам скидки

Люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30% на летний отдых в 2024 году, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). При этом по акции раннего бронирования на летний сезон выставлены почти все популярные пляжные отели этой страны, кроме бюджетных трехзвездочных гостиниц.

© Unsplash.com

«90% курортных отелей уже выставлены в продажу. Возможно, будут точечные дополнения продуктовой линейки», — сообщили эксперты.

Эксперты пояснили, что россияне могут забронировать отдых в премиальных Rixos, Steigenberger и других элитных гостиницах на курортах Египта. Цены со скидками составят от 105 тысяч до 366 тысяч рублей на двоих без авиаперелета.

Ранее АТОР сообщила, что спрос на экскурсионные поездки в экваториальную и субэкваториальную Африку постепенно восстанавливается, но по-прежнему не достигает уровня 2019 года. Средняя стоимость экскурсионного недельного тура в Африку составляет 280–350 тысяч рублей на двоих без авиабилетов.