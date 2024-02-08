В Китае мужчина сходил в туалет на самую большую в мире статую Будды

В китайском городе Лэшань разгорелся серьезный скандал. Там турист помочился на самую большую в мире статую Будды и попал в полицию. Отметим, что эта статуя является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© runews24.ru

Как сообщает издание Yahoo News, мужчина нашел слепую зону, перебрался через забор и залез на вершину гигантской статуи. После этого он прошелся по голове Будды и стал справлять малую нужду на глазах у сотен туристов.