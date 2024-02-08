Президент Исландии: извержение вулкана не повлияло на авиасообщение

Новое извержение вулкана, которое началось утром в четверг на полуострове Рейкьянес, никак не влияет на авиасообщение со страной. Об этом сообщил президент Исландии Гудни Йоханнессон в X (ранее Twitter).

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"Это уже третье извержение вулкана за три месяца. Оно никак не повлияло на рейсы, выполняемые в Исландию и из нее", - написал он.

Как сообщило Метеорологическое агентство Исландии, в городе Гриндавик после извержения вулкана выпал слой тефры - материала, образующегося при остывании в воздухе брызг лавы. Президент поддержал жителей города, которые не могут сейчас находиться в нем из-за последствий разгула стихии.

По информации Норвежского метеорологического агентства, извержение вулкана началось вследствие сейсмической активности на полуострове Рейкьянес. Как передала национальная телерадиокомпания Исландии RUV, сейсмическая активность начала возрастать примерно в 05:20 по местному времени (08:20 мск) к западу от вулкана Фаградальсфьядль. Извержение произошло около 06:00 (09:00 мск).