Россиянка проехалась на поезде по Китаю и описала его фразой «храпят и пердят»

Российская тревел-блогерша проехалась на поезде по Китаю и описала путешествие фразой «храпят и пердят». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, она давно мечтала попасть в легендарный китайский трехъярусный плацкарт, однако вскоре пожалела об этом. Первым минусом поездки для нее стали храпящие люди.

«Сколько ни ездила плацкартом по России, не сталкивалась с подобным храпом никогда: в каждом, говорю сейчас без преувеличения, абсолютно в каждом купе, храпел или сопел какой-нибудь китаец», — объяснила она.

Кроме того, в купе она заметила едкий тухлый запах.

«А все потому, что китайцы едят весьма специфические сильно пахнущие блюда, а потом еще рыгают и пердят», — добавила блогерша.

Туалет в вагоне россиянка назвала сущим адом, заметив, что пол был грязным, а места для переодевания там не хватило. Не нашлось в уборной и мыла с бумагой.

«Дорога прошла в мучениях и максимальном дискомфорте (уверяю вас, даже самые старые российские плацкартные вагоны — райское место на земле, в сравнении с китайским экономом)», — заключила она.