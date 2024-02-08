Из Новокузнецка в Таиланд вылетел первый прямой рейс с 2019 года

"Особенно отмечу, что первые международные прямые туры в этом году стали доступны кузбассовцам именно из аэропорта Новокузнецк. Несмотря на то, что продажи были открыты за недели до старта, рейсы оказались востребованными, спрос высокий. Будем вести переговоры с перевозчиком о продлении программ. Кроме того, в перспективе выход не только на южно-азиатское направление, но и другие популярные туристические курорты", - прокомментировал генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.