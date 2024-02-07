Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру

Российские туристки регулярно жалуются на сексуальные домогательства со стороны местных мужчин в странах, куда они приезжают отдохнуть. Порой доходит до жестокого насилия. В каких странах девушкам славянской внешности стоит вести себя особенно аккуратно и почему? И можно ли защититься от таких домогательств?

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Светлые волосы и открытая одежда становятся триггером для иностранцев

Екатерина из России в январе 2024 года отдыхала с мужем в индийском штате Гоа. В разговоре с «Лентой.ру» туристка посетовала на неприятную ситуацию: во время прогулок по улицам ей вслед свистели местные мужчины. По словам Екатерины, к ней приставали, как только мужа не оказывалось рядом. Местные мужчины выкрикивали в ее адрес что-то на родном языке и преследовали ее.

Не знаю, что они кричали, но и не хочу знать. Я испугалась и пошла быстрее, они потом куда-то свернули. Мои светлые волосы всегда привлекают внимание в других странах Екатерина

Похожий случай произошел в январе в Египте с российской тревел-блогершей Мариной Ершовой. Девушка пожаловалась на настойчивость и приставания местных мужчин. По ее словам, египтян не смущало даже то, что она путешествовала со спутником. Блогерша заявила, что местные мужчины готовы на все для привлечения внимания иностранок. Это обусловлено отсутствием интереса к ним у египетских женщин, которые по исламским традициям обязаны быть скромными, объяснила Ершова.

А иностранки приезжают в Египет почти голыми, в коротеньких юбочках и маечках. Представляете, что случается с мужчиной, который никогда не видел столько «раздетых» женщин? У них едет крыша Марина Ершова тревел-блогерша

При этом по версии сервиса по комплексному сбору и обработке мировых данных Data Pandas Египет находится в самом конце рейтинга изнасилований — на 118 месте. Однако существуют и другие исследования, которые анализируют сразу несколько показателей: индекс уровня безопасности в стране для женщин, уровень домашнего насилия, уровень дискриминации по половому признаку, гендерный разрыв и количество случаев изнасилования иностранок.

Именно такой рейтинг опубликовало аналитическое агентство Южная Африка, там один из самых высоких уровней насилия по отношению к женщинам.

Кроме того, в списке World Population Review перечислены Бразилия, Мексика, Иран, Доминиканская Республика, Марокко, Египет, Таиланд и Индия.

Россиянка чудом выжила после домогательств в Индии, ее спасли местные жители

В марте 2023 года российская туристка подверглась домогательствам в индийском штате Уттаракханд в предгорьях Гималаев. Она попала в больницу и чудом смогла спастись. 27-летняя девушка столкнулась с незнакомцем в светлое время суток. Тот постарался завязать беседу, однако она его игнорировала, и мужчина стал агрессивно приставать к туристке.

Он несколько раз ударил ее по голове камнем и бил ногами. Местные жители прибежали на помощь, услышав крики, и спугнули преступника. Они помогли девушке, получившей серьезные травмы, добраться до ближайшей больницы. Полиции удалось задержать нападавшего, который оказался туристом из соседнего города. Ему предъявили обвинения в покушении на изнасилование.

Индия нередко становится местом подобных происшествий — здесь самый высокий в мире гендерный разрыв. 45 процентов опрошенных местных жительниц признались, что хотя бы раз становились жертвами домашнего насилия или были свидетельницами таких случаев с участием своих знакомых.

Однако опасными могут быть не только страны Азии, Латинской Америки и Африки. В некоторых государствах Европы тоже случается насилие над туристками. Например, в Испании.

Случаи насилия над туристками известны и в Испании

В мае 2023 года 43-летний Дэвид МакПол Виггинг отдыхал в испанском городе Магалуф на Майорке вместе с сыном и его девушкой. Однажды Дэвид выпил лишнего и зашел в номер, где спала подруга сына. Он подошел к ней и стал совершать действия сексуального характера. Насильник не остановился, даже когда девушка проснулась и стала вырываться. Он схватил ее за руки и закончил начатое, сообщает следствие.

Пострадавшая обратилась в полицию, однако к моменту прибытия правоохранителей МакПол Виггинг уже съехал из отеля. Его удалось задержать в аэропорту.

В августе 2023 года на Майорке произошло еще одно преступление сексуального характера. Группа из пяти французских туристов изнасиловала девушку в отеле. Преступники познакомились с 18-летней британкой в ночном клубе и отвезли ее в гостиницу. После случившегося пострадавшей удалось сбежать и попросить о помощи. Заметивший плачущую туристку охранник вызвал полицию.

Инциденты с изнасилованием случаются в основном с участием туристов под воздействием алкоголя или наркотиков. Это касается курортов, куда люди приезжают ради вечеринок и выпивки. Поэтому девушкам, путешествующим по таким местам, советуют осторожнее относиться к случайным знакомствам, не ходить одним по безлюдным улицам в темное время суток и не раскрывать адрес своего отеля незнакомцам.

Путешественницы рекомендуют девушкам в опасной ситуации не бояться лгать

По словам опытной путешественницы из США Моники, чтобы избежать домогательств в поездках, следует прибегать ко лжи. К примеру, она всегда говорит, что состоит в отношениях, даже если это не так. Кроме того, она рекомендует лгать о наличии компаньонов во время путешествия.

Никогда не показывайте, что путешествуете в одиночку. Просто притворитесь, что встречаетесь где-то с другом Моника

Моника добавила, что не стоит раскрывать новым знакомым место жительства, лучше назвать вымышленный адрес.