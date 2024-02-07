«Аэрофлот» привез российских туристов в Гоа без багажа
Туристы, прибывшие вчера рейсом «Аэрофлота» SU 632 из Екатеринбурга в Гоа, остались без багажа. Оказалось, вещи просто не погрузили в самолет, сообщает портал E1.
Как рассказали родственники пассажиров, у некоторых людей в чемоданах остались не только летняя одежда и спортивное снаряжение, но и детское питание, а также нужные лекарства. По прилете россияне еще несколько часов заполняли заявления на стойке Lost&Found и только потом отправились в гостиницы.
Авиакомпания пообещала доставить багаж путешественникам ближайшим бортом, однако вылет запланирован только на субботу. Таким образом, несколько дней отдыхающим придется довольствоваться тем, что они взяли в ручную кладь, или приобрести необходимые предметы на курорте.
В «Аэрофлоте» журналистам рассказали о ситуации. Пресс-служба нацпера пояснила, что чемоданы части пассажиров действительно пришлось оставить в Кольцово. Причина такого решения – «сильный встречный ветер по маршруту движения и вынужденное ограничение по коммерческой загрузке багажа». Как только вещи прибудут в Индию, их сразу отправят по указанным в заявлениях адресам.