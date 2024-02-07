Турагент оставила без отдыха 20 туристов и уехала к мужу в Тунис

Во Владимире после многочисленных жалоб несостоявшихся туристов и прокурорской проверки все-таки завели уголовное дело на турагента Кристину Сухову. По данным следствия, женщина могла присвоить деньги за туры 20 клиентов и уехать к мужу в Тунис.

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Как рассказали сами пострадавшие, проблемы начались еще в 2022 году. Например, семья Фроловых приобрела через менеджера тур в Доминикану. Из-за ограничения авиасообщения, введенного после старта СВО, поездка отменилась. Тогда турагент предложила клиентам перебронироваться на Турцию. Фроловы не только согласились, но еще и доплатили, чтобы отправиться на отдых с детьми. Вот только никаких документов туристам женщина не предоставила, вплоть до дня планируемого вылета она только обещала выслать билеты, а потом и вовсе пропала. Скоро, впрочем, объявилась и прислала Фроловым голосовые сообщения, в которых уверяла, что вернет всю сумму за тур. Супруги ждать не стали и обратились в полицию.

Однако в правоохранительных органах от возбуждения уголовного дела отказались из-за отсутствия состава преступления. Как выяснилось, агент уже успела уехать в Тунис к мужу-иностранцу. Соответственно, полицейские не могут ее опросить, так что нет Кристины – нет дела.

Постепенно список обманутых клиентов начал расти. Туристы даже создали сообщество в соцсетях, где делились своими историями. Большинство из них похожи: никаких документов до начала отдыха, потом извинения, что тур не состоится (подвел туроператор, авиакомпания и т. д.), и обещания все вернуть. В итоге пострадавших набралось 20 человек. Чтобы наказать своего турагента, они объединились и начали жаловаться на бездействие полицейских в прокуратуру. После этого надзорный орган все-таки обратил на них внимание.

«Все решения об отказе были прокуратурой Владимира своевременно отменены. Сегодня, фактически по результатам доследственной проверки, принято решение о возбуждении уголовного дела», – рассказал Сергей Лаврентьев, заместитель городского прокурора.

Стоит отметить, что подобные ситуации – скорее, исключение из правил. Как показывает статистика Роспотребнадзора, в целом число жалоб на услуги в туристической сфере за прошлый год снизилось, а количество административных разбирательств невелико.