Сибирские турагенты рассказали о спросе на туры в Египет

С апреля появятся прямые рейсы из Омска в Египет, сообщает пресс-служба аэропорта. Турагенты из региона поделились с редакцией TourDom.ru своим мнением по поводу спроса на летние туры по направлению.

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Вылеты по маршруту Омск – Хургада авиакомпания AZUR air планирует поставить со 2 апреля до середины октября. Туры с этим перелетом предложат своим клиентам туроператоры Anex и «Интурист».

Из зарубежных курортных направлений омские туристы могут улететь в летнем сезоне только в Турцию: в Анталью планируют выполнять рейсы авиакомпании Turkish Airlines и Southwind. Поэтому появление нового маршрута в турагентствах восприняли позитивно.

«Ожидаем неплохой спрос на туры в Хургаду. У нас из Омска, кроме Турции, на лето ничего не заявлено, и Египет будет хорошей альтернативой, – говорит Яна Буравская (турагентство “География”). – К тому же продолжительность туров комфортная: 10 ночей, наши клиенты любят такую длительность поездок».

Цены на туры с прямым перелетом из Омска представители розницы характеризуют как «немного завышенные»: «Надо бы немного снизить, но думаем, прайсы немного подкорректируют ближе к датам вылета, как уже было у нас с Пхукетом».

«Считали тур для своих клиентов (двое туристов) с вылетом из Омска и из Москвы, – поделился турагент. – Аналогичный тур с отправлением из столицы оказался на 48 тыс. руб. дешевле». Но с учетом цен на билеты до Москвы и обратно – 38 тыс., реальная разница – 10 тыс. «Это не те деньги, из-за которых стоит лететь с пересадкой», – уверен агент.

Недавно о своих планах организовать с конца февраля программу в Шарм-эль-Шейх из шести российских городов объявили «Уральские авиалинии» в партнерстве с туроператором Fun & Sun. Турагенты Волгограда уверены, что туры будут пользоваться спросом: прямых рейсов на курорты Красного моря из региона не было еще с периода пандемии. Что касается Москвы, то перспективы загрузки будут зависеть от уровня цен, поскольку выбор вариантов отдыха у туристов очень большой.