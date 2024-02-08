Бюджетные туры в Турцию для россиян стали менее востребованы

Туристы стали чаще выбирать дорогой отдых в Турции в отелях премиум-класса, несмотря на общее снижение цен. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на подсчеты одного из топ-менеджеров туроператора.

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По данным представителя одного из туроператоров, средний чек за 10-дневный тур снизился на 12% в пересчете на евро. При этом ранее отельеры Турции делали для российских компаний скидку в 20% в среднем. Значит, туристы стали чаще бронировать отели более высокого уровня, несмотря на падение доходов. Спросом пользуются в первую очередь туры в отели 5* премиум-класса стоимостью от $150 до $200 за номер в сутки. Такие объекты размещения традиционно покупают на раннее бронирование. Но в 2024 году их доля в общем объеме продаж выросла, отмечают эксперты.