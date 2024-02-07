Названы пляжные курорты с наименьшим количеством дождей летом

Бали, Самуи и Панган названы курортами с наименьшим количеством дождей весной и летом. Такие данные приводит эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале.

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По мнению Котляр, на индонезийском острове летом начинается высокий сезон, а на тайских курортах Самуи и Панган комфортный климат без долгих проливных дождей. Кроме того, она отнесла к этому списку вьетнамский город Нячанг, где не бывает ливней, и Шри-Ланку.

«Дожди и ветра в основном на юго-западе страны [Шри-Ланки], более комфортное для отдыха в это время восточное побережье», — объяснила специалист.

Для весеннего и летнего отдыха также подойдет провинция Чеджу, Южная Корея. Пляжный сезон там начинается с июня, добавила она. Менее выраженный сезон дождей наблюдается и на малайзийских островах Борнео и Лангкави, заключила Котляр.