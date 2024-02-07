Пользователь с ником @travelnobaggage выложил видео о своем путешествии в Дели. Он поделился впечатлениями о том, что его больше всего удивило на улицах индийской столицы.

Путешественника поразило наличие парикмахерских прямо на тротуарах. Прямо на улице сидят мастера и бреют клиентов. Это совершенно обычное явление для Индии.

Еще турист рассказал, что к европейцам на улицах часто подбегают местные жители и просят сделать совместное фото. По словам путешественника, индийцы считают, что фотография с иностранцем принесет им удачу и счастье в жизни. Именно поэтому они так стремятся запечатлеть себя рядом с туристами.