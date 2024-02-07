Япония введет визы для «цифровых кочевников»

Япония в марте 2024 года начнет выдавать визы для высококвалифицированных специалистов («цифровых кочевников»), чей годовой доход составляет не менее 68300 долларов. Документ позволит проживать и удаленно работать из страны на протяжении шести месяцев.

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Россияне не смогут воспользоваться новой услугой, сообщает «Туристер», ссылаясь на РБК. Она доступна лишь гражданам тех стран, с кем у Японии подписано налоговое соглашение и соглашение о краткосрочном безвизовом въезде. Например, получить визу смогут жители США, Австралии или Сингапура.