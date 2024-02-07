Названы лучшие отели стран СНГ по мнению россиян

Аналитики сервиса путешествий опубликовали рейтинг отелей в странах СНГ и Грузии, которые в 2023 году стали лучшими по мнению туристов. Соответствующий перечень составил российский сервис бронирования Ostrovok.ru, данные исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В список попало около 150 объектов в 22 городах Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Уточняется, что все отели и гостевые дома отбирались на основе ряда критериев, в числе которых значительное число бронирований, оценка не ниже 9 баллов из 10 и минимальный процент происшествий.

Так, одним из топовых отелей Минска был назван Hotel Europe. В Ереване лучшие отзывы получила гостиница «Опера Сьют», в Тбилиси туристы высоко оценили бутик-отель Urban Boutique, а в Баку выбор путешественников пал на Excelsior Hotel & Spa.

В пресс-службе сервиса отметили, что поездки в страны ближнего зарубежья набирают все большую популярность у россиян.

«Например, в Азербайджане мы наблюдаем рост в два раза, в Армении и Узбекистане — на 60 процентов, в Грузии — на 50 процентов», — рассказала руководитель команды по развитию бизнеса Ostrovok.ru Анна Чаплыгина.