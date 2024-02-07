Туристам запретили привозить в Абхазию вейпы

Туристы больше не смогут приезжать в Абхазию со своими вейпами и электронными сигаретами — республика запретила их ввоз в страну. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Уточняется, что 7 февраля депутаты парламента Абхазии приняли закон о запрете на ввоз, оборот и рекламу электронных испарителей во втором, окончательном чтении.

В ходе сессии депутат Инар Гицба заявил, что эта мера необходима для защиты здоровья жителей страны, особенно несовершеннолетних.