Отельер заявил, что Турция должна избавиться от имиджа страны дешевого отдыха

Турция должна «избавиться от имиджа страны дешевого отдыха» и предлагать свои туристические продукты «по той цене, которой они заслуживают». Об этом заявил президент Федерации отельеров Турции (TÜRFED) Эркан Ягджи в ходе пленарной сессии на проходящей сейчас в Стамбуле международной туристической выставке EMITT-2024. Его слова цитируют турецкие СМИ.

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По словам главы TÜRFED, цены на размещение в гостиницах растут не только в Турции, а и во всем мире, но при этом курорты страны предлагают лучшее соотношение цены и качества. Он предрек, что 2024-й станет «годом испытаний» для турецкого турбизнеса из-за стремительно растущей инфляции.

«Важно думать не столько о количестве туристов, которые приедут к нам на отдых, сколько о доходах от туризма», – сказал он, очевидно, имея в виду, что следует рассчитывать на более состоятельных гостей.

Другой модератор форума, президент Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) Мюберра Эресин отметила, что в первом квартале этого года число прибытий в Турцию туристов из Европы сокращается. Чтобы выполнить намеченные на 2024 год цели – 60 млн гостей и 60 млрд долларов доходов от туризма, – следует сфокусироваться на работе с более отдаленными странами – Китаем, Индией, Японией, Бразилией:

«Мы ожидаем, что эти новые рынки закроют пробелы, возникающие на других рынках».

Глава TÜROB жестко высказалась о «конкурентах на Ближнем Востоке», пытающихся «переманить у Турции туристический потенциал».

«Мы этого не допустим», – сказала она, впрочем, не уточнив, о каких конкретно странах, отбирающих туристов у Турции, идет речь.

Напомним, что для российских туроператоров турецкие отельеры и принимающие компании снизили контрактные цены в евро на летний сезон – 2024 на 10–15%, а некоторые – и на 27%. Однако из-за падения рубля стоимость отдыха для наших туристов все равно выросла. Для людей со средними доходами поездки в Турцию становятся все менее доступными. Доля дорогих туров, которые покупают в этом году по акциям раннего бронирования, растет в общем объеме продаж – турецкие курорты сейчас