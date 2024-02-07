Люксовые отели Египта можно забронировать со скидкой до 30% на лето

Туроператоры активно начали раннее бронирование для летних отпусков в Египет на 2024 год, предлагая туристам значительные скидки до 50% на отдых в таких популярных курортах, как Хургада и Шарм-эль-Шейх, по данным АТОР. Эксперты освещают вариации скидок, которые зависят от выбора отеля, категории и даты заезда, с наибольшими предложениями в пределах 15–30%. Процесс бронирования происходит в несколько этапов, завершаясь в конце февраля и марта, причем чем ближе к лету, тем скидки меньше. Некоторые отели продлевают сроки действия скидок до апреля и мая, внося вклад в разнообразие выбора для потребителей, пишет Центральная Служба Новостей.

© unsplash

Согласно Anex, сейчас есть возможность бронировать летние отпуска в Египте с привлекательными скидками до конца октября 2024 года, предлагая гибкие условия оплаты. По сравнению с началом 2023 года, спрос на Египет на летний период увеличился на 10–12%. Предпочтения туристов смещаются в сторону отдыха на майские праздники, лето и осень, выбирая отели с высокоразвитой инфраструктурой и удобным расположением на курортах, особенно популярны сетевые отели Rixos, Sunrise, Albatros и FUN&SUN.

В рамках раннего бронирования, практически все известные пляжные отели на Красном море участвуют в акции, исключая бюджетные варианты. Туроператоры, включая PEGAS Touristik, предоставляют информацию о полетных программах на лето, предлагая рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из различных регионов. Кроме того, предлагаются дополнительные акции и условия для некоторых отелей, включая бесплатное размещение детей и индивидуальный трансфер, делая предложения еще более привлекательными для клиентов.